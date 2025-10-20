Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы
Германия
20 октября 2025, 11:48 | Обновлено 20 октября 2025, 12:45
Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы

Богдан Оличенко в третий раз отличился за молодежную команду из Мюнхена

Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы
ФК Бавария. Богдан Оличенко (справа)

18-летний украинский полузащитник Богдан Оличенко отметился забитым мячом за мюнхенскую «Баварию» U-19.

Молодой игрок оставил свой след в победном матче против сверстников из «Унтерхахинга» в девятом туре молодежного чемпионата Германии.

Гол Богдана на 78-й минуте фактически поставил точку в поединке, сняв все вопросы о победителе. В итоге «Бавария» обыграла соперника со счетом 4:2.

В этом сезоне Оличенко сыграл девятый матч за мюнхенскую команду, в которых украинец оформил три гола и три ассиста.

Чемпионат Германии U-19. 9-й тур, 18 октября

«Унтерхахинг» U-19 – «Бавария» U-19 – 2:4

Голы: Краттенмахер, 76, Вайсс, 90+2 – Кардозо, 10, 32, 45+1, Оличенко, 78

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
