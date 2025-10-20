Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы
Богдан Оличенко в третий раз отличился за молодежную команду из Мюнхена
18-летний украинский полузащитник Богдан Оличенко отметился забитым мячом за мюнхенскую «Баварию» U-19.
Молодой игрок оставил свой след в победном матче против сверстников из «Унтерхахинга» в девятом туре молодежного чемпионата Германии.
Гол Богдана на 78-й минуте фактически поставил точку в поединке, сняв все вопросы о победителе. В итоге «Бавария» обыграла соперника со счетом 4:2.
В этом сезоне Оличенко сыграл девятый матч за мюнхенскую команду, в которых украинец оформил три гола и три ассиста.
Чемпионат Германии U-19. 9-й тур, 18 октября
«Унтерхахинг» U-19 – «Бавария» U-19 – 2:4
Голы: Краттенмахер, 76, Вайсс, 90+2 – Кардозо, 10, 32, 45+1, Оличенко, 78
😍 Hattrick & Derbysieg: #FCBU19 zurück in der Erfolgsspur 👏#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/YukkwuFkoq— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) October 18, 2025
