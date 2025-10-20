Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…

Небольшое предисловие. С 4 по 20 января 1990 года «Днепр», готовясь к четвертьфинальным матчам Кубка европейских чемпионов против португальской «Бенфики», проводил тренировочные сборы в Испании по личному приглашению президента мадридского «Реала» Рамона Мендосы. 16 января днепряне на «Бернабеу» обыграли Королевский клуб со счетом 2:1. Голами в составе «Днепра» отличились Эдуард Сон и Николай Кудрицкий (с пенальти).

Стоит отметить, что тогда «Реал» боролся за победу в чемпионате, поэтому тренерский штаб в матче с «Днепром» дал отдохнуть лидерам «сливочных»: Франсиско Буйо, Чендо, Мануэлю Санчису, Бернду Шустеру, Фернандо Йерро, Рафаэлю Гордильо, Эмилио Бутрагеньо. Также испанцы решили не использовать Уго Санчеса, показавшего в том чемпионате Испании невероятную результативность – 38 голов в 35-ти матчах.

Составы команд выглядели так:

«Реал»: Агустин, Хулио Льоренте, Тендильо, Солана, Эстебан, Алдана, Руджери, Парра, Лосада, (Уртадо, 75), Пачи, (Лопетеги, 75), Пако Льоренте.

«Днепр»: Краковский, Бенько (Жидков, 57), Сидельников (Беженар, 12), Геращенко, Яровенко, Юдин, Тищенко, Багмут, Ледяхов (Москвин, 73), Кудрицкий, Сон.

Сейчас, когда прошло уже более 35 лет с этой даты, спортивный журналист Игорь Лысенко эксклюзивно для сайта Sport.ua записал интервью с тогдашним пресс-атташе «Днепра» Анатолием Косым, который вспомнил о своей встрече в Днепропетровске (ныне – Днепр) с президентом «Реала» Рамоном Мендосой, и экс-футболистом Эдуардом Соном, который стал автором одного из голов на «Бернабеу», и поделился своими впечатлениями об этом незабываемом голе.

Итак, Анатолий Николаевич Косый в Испанию не полетел, но рассказал об интересной встрече с президентом «Реала» в Днепропетровске (Днепре).

Анатолий Косый и Олег Протасов

– Как возникла идея провести матч с «Реалом»?

– Инициатива поступила от испанской стороны. Тогда мы уже понимали, что это был хороший повод приехать сюда президенту «Реала» Рамону Мендосе. Рамон считался хорошим бизнесменом и успешно торговал апельсинами, мандаринами, в том числе с Киевом и москвой. Поэтому, когда Мендоса планировал визит в Днепр, он имел двойной повод.

– Как состоялась ваша встреча с Мендосой?

– Мы встретились в Ледовом дворце (так называли ледовую арену «Метеор» возле одноименного футбольного стадиона. – Прим. И. Л.)

Сели разговаривать втроем: я, переводчик и президент. Рамон Мендоса – высокий, статный мужчина, с поставленным голосом, очень коммуникабельный. Переводчик говорит, что он предлагает выпить что-нибудь, и Рамон самостоятельно направился к барной стойке. Я не успел сориентироваться, хотя как хозяин должен был это сделать сам.

Когда он отошел, переводчик мне сказал: «Вы даже не представляете абсурд ситуации, будь это в Мадриде, его, третьего человека в Испании после короля и премьера, на километр бы никто не отпустил самого». А у нас тогда почти никто не знал, что он приехал.

– Обеспечивали ли охрану от государственной или местной власти?

– Не помню такого. Никто возле нас не стоял, милиционера не видел. Рамон Мендоса просто приехал, как обычный турист. Возможно, определенное внимание со стороны наших спецслужб существовало, но это естественно: хозяева отвечают за прием гостей, тем более столь важных.

Рамон даже оставил мне автограф и написал, что планирует еще приехать, но в итоге больше в Днепропетровск (Днепр) не приезжал (Рамон Мендоса умер в 2001 году. – Прим. И. Л.).

– О чем вы говорили с Мендосой?

– Выпили коньяка и говорили о «Днепре». Он очень тепло отзывался, говорил, что это новый, перспективный клуб, заявивший о себе среди элиты. Конечно, до «Реала» или «Барселоны» нам было далеко, но он искренне хвалил «Днепр».

– Это дипломатическая комплиментарность или нечто большее?

– Разумеется, люди пытались наладить связи, по крайней мере, «на будущее». К тому же с учетом его коммерческих интересов и приязни с нашей стороны это выглядело логично.

– Были какие-то конкретные обещания от Мендосы?

– Да, он обещал приехать еще раз, уже с командой. Однако это, как в бизнесе говорят, декларация о намерениях, а не обязательства. Мы не знали, получится это или нет. Также он говорил о налаживании контактов между клубами, возможном обмене игроками, тренерских стажировках.

Для «Реала» подписание игроков из Днепра было не вопросом первой команды – скорее, молодежного уровня, как это делает «Барселона». Наши парни не раз ездили туда на турниры, даже побеждали. Это больше о развитии и поддержке связей.

И приятно, что клуб уровня «Реала» – команды из 5-ти ведущих футбольных стран мира – обратил внимание на «Днепр». Хотя, как я считаю, это отчасти связано с бизнес-интересами Мендосы. Но нас это беспокоило меньше всего – приехал и приехал.

– А почему президент «Реала» именно с вами захотел пообщаться?

– Думаю, это не он захотел и не я – просто так сложилось. Потому что день матча. Если бы Рамон приехал за неделю до игры, можно было найти время и спокойно поговорить. А здесь все заняты в связи с игрой, и, видимо, он просто имел свободную минуту. Я, конечно, удивился, но не отказался от такой интересной возможности.

– «Днепр» тогда получил какую-то финансовую выгоду от игры на «Бернабеу»?

– Если честно, я даже не интересовался. Чтобы это как-то обсуждали в широких или узких кругах, такого не помню. Разве что шепотом говорили: мол, вот столько-то. Конечно, я знаю, что когда договаривались о матче, то речь шла о каких-то конкретных вещах, но, кроме того, что прием за их счет, возможно, что-то и заплатили, однако точно сказать не могу.

– Вы насколько я знаю, в Испанию не полетели, почему?

– Не люблю летать, потому и не полетел, хотя Евгений Мефодьевич Кучеревский уговаривал и говорил, что когда еще будет такая возможность – задаром поехать в Испанию.

– Наверное, хотелось бы побывать в Испании?

– Конечно. У меня есть хорошая знакомая, она с дочерью уже давно живет в Италии, они меня зовут туда лет 25, а я все не могу себя заставить поехать.

А вот в Испанию – хоть убей, очень хочу. Не знаю, с чем это связано – может, с Хемингуэем, он – один из моих любимых писателей. Может, с вином – я очень люблю сухие вина, хотя и в Италии их не меньше.

Эдуард Васильевич Сон, открывший счет в матче, поделился впечатлениями от вояжа в Испанию.

Эдуард Сон

– Что вам прежде всего приходит в голову, когда вспоминаете матч между «Днепром» и «Реалом» в 1990 году?

– В 1990-м мы провели январские сборы в Испании. До этого к нам на базу в Днепропетровск приезжал президент «Реала». Помню этот момент. Представители «Реала» ходили по базе, смотрели условия тренировок. И потом они пригласили нас к себе – в Испанию. Приняли хорошо, как сейчас помню.

– Что еще вспомните?

– Помню, что испанцы даже устраивали праздничный ужин в честь нашей команды. Тогда у нас как раз происходил отток ехавших за границу игроков: Владимир Лютый, Алексей Чередник, Иван Вишневский, другие ребята. Поэтому у нас уже шло омоложение состава. Вместе с тем, пришли 3-4 молодых, которые довольно быстро вписались в нашу команду. И уже в конце сборов мы сыграли матч с «Реалом».

– Сколько болельщиков тогда пришло на «Бернабеу»?

– Пришли тысяч 7–8 зрителей (поединок показывал один из испанских телеканалов, а за билеты получилось выручить 60 миллионов песет, что по тогдашнему курсу было чуть более 500 тысяч долларов. – Прим. И. Л.).

Конечно, Реал выставил против нас не основной состав, а резерв. Мичел, Санчес, другие звезды даже не переодевались, смотрели игру с трибун. Мы их хорошо знали – в то время они были звездами мирового футбола. Даже при условии, что играли против резерва, нам повезло: мы неожиданно обыграли «Реал» на их поле.

– Почему, как вы думаете, «Днепр» пригласили в Испанию?

– «Днепр» стал чемпионом Советского Союза в 1988 году, в 1989 году взял союзный кубок. Тогда вообще советский футбол был очень высокого уровня, та же сборная СССР также играла достойно, игроки очень высокого класса. На чемпионате Европы в 1988 году дошли до финала и уступили голландцам, завоевав 2-е место. Хотя, наверное, заслуживали и победы. А ведь еще выиграли Олимпиаду. Поэтому уровень был действительно высок.

Конечно, после 1990-1991 годов уровень начал падать, потому что игроки стали выезжать за границу. Чемпионат и клубы постепенно ослабевали. На момент нашей поездки в Испанию чемпионат еще держался неплохо.

– Как вы думаете, почему президент «Реала» приехал в Днепропетровск и вообще заинтересовался нашей командой?

– Я сейчас не могу сказать точную причину. Наверное, дело в том, что мы как раз вышли в четвертьфинал еврокубка. Матч с «Реалом» стал частью подготовки к игре с «Бенфикой». «Днепр» был на слуху. Вот, наверное, президент Королевского клуба и решил посмотреть, какие условия, что это за команда – новичок в элите мирового футбола. Скорее всего, именно из-за этого.

– Как вы добрались до Испании, где жили? Что запомнилось из быта?

– Жили в отеле, в центре Мадрида, довольно неплохом. Посетили «Бернабеу», посмотрели музей «Реала». Там увидели много трофеев, в том числе Кубки чемпионов. Для нас это было что-то новое и очень интересное – понять историю такого большого клуба. «Реал» и тогда, и сейчас считался и считается одной из самых титулованных команд мира, поэтому интересовали все детали.

Еще помню, провели праздничный вечер в честь нашей команды. Приехало мадридское руководство, вся наша команда. Ну, и, конечно, сам матч на «Бернабеу» стал для нас историческим. Не каждый ведь день обыгрываешь «Реал», пусть даже и второй состав. Прошло столько лет, а люди до сих пор помнят.

– Расскажите подробнее о самом матче, вы же забили тогда первый гол.

– Да, мне повезло. Если не ошибаюсь, Кудрицкий пробил, мяч попал в перекладину, и я добил головой. Мяч как-то закрутился, полетел «свечой». Я с левого края подбежал, лишь подставил голову, и он сам упал в ворота. Я даже, кажется, не совершал ударного движения – просто поставил голову. Вратаря уже фактически не было, потому что он лежал на земле.

– Такие голы больше забиваются инстинктивно? У вас было ощущение, что нужно бежать именно туда, где может отскочить мяч?

– Да, у меня всегда было определенное голевое чутье. Когда я играл в 90-е годы, забил за сезон примерно 35 голов. Может, поменьше, около 30-ти, уже точно не помню.

Леонид Колтун (один из тренеров тогдашнего «Днепра». – Прим. И. Л.) тогда все считал и в товарищеских матчах отмечал, кто и когда забивал. И в конце сезона он сказал мне: «Знаешь, в «Днепре» было много форвардов, но впервые вижу нападающего с таким голевым чутьем, как у тебя».

– Как у вас это получалось?

– Когда шла передача, я уже рассчитывал траекторию. Прежде всего, нужно знать партнеров, с которыми играешь: как именно они подают в разных ситуациях. Коля Кудрицкий был самым удобным полузащитником для меня – подавал точно на голову. Если ты бежал туда, он отдавал в ту точку, куда следует. Это был уникальный игрок.

Тот гол, который я забил... Я всегда бежал на добивание. Когда вратарь отбивал, я оказался у мяча. Часто кто-то пробивал – все останавливались, а я – нет.

Я понимал, что это может сработать один раз из 10-ти. Однако все равно имел привычку бежать на вратаря – точнее, в сторону от него, влево или вправо, потому что он отбивал обычно в сторону. Поэтому смысла бежать прямо на него не было – нужно было угадать направление отскока.

Игроки Днепра в Испании перед матчем с Реалом

– Товарищеский матч с «Реалом» запомнился большим количеством фолов, как для спарринга. Почему?

– В них играли резервисты, которые хотели показать тренеру, что заслуживают места в основе. Думаю, они вообще не знали, что такое «Днепр». Это же была наша первая игра в истории с «Реалом».

«Днепр» и раньше играл в еврокубках, но больших побед не имел. Поэтому, вероятно, они нас немного недооценили. Когда мы начали показывать качественный футбол и повели в счете 2:0, они занервничали. Это их задело, и они начали играть жестче, делали подкаты.

«Днепр» всегда отличался бойцовым духом. У нас была установка – не поднимать ногу, не отступать от борьбы. Если ты отходил в сторону, тебя бы не приняли в команде и в основном составе не играл бы. Поэтому мы шли до конца, и вышла настоящая «заруба» со «сливочными».

– Вы знали заранее, что «Реал» будет играть резервом?

– Узнали уже в раздевалке, когда объявили склады. Немного, конечно, было жалко – хотелось проверить себя против звезд мирового футбола, которых видел только по телевизору.

– Каким запомнился тогдашний «Реал»?

– У «Реала» тогда существовал девиз: «Вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим». Они часто проигрывали на выезде, скажем, 0:3, а дома потом реваншировались 4:0. На «Бернабеу» они выступали очень сильно!

– Как реагировали болельщики «Реала» на то, что их команда проиграла украинцам?

– Хорошо помню, что они нервничали из-за поражения нашей команды. Обычно фанаты «сливочных» поднимали белые платочки, но на этот раз не стали этого делать. После игры, видимо, свистели, потому что для «Реала» считалось позором проиграть «Днепру», даже если играли вторым составом. Они считали себя самым сильным клубом Европы.

– А для вас лично гол на «Бернабеу» стал особенно волнующим?

– Да, это было очень волнующе – забить на таком стадионе. По окончании карьеры я поехал в Мадрид со своими детьми, мы ходили на стадион. Старшему из моих детей тогда исполнилось лет 12–13. Я ему сказал: «Вот в эти ворота я забил гол». Он так посмотрел на меня с недоверием. Мы еще были в музее, смотрели экспозицию. Однако, когда я показал ворота, он не поверил. Ну, дети… Когда они видят отца ежедневно дома, трудно представить, что папа когда-то бегал по легендарному полю и забивал голы.

– Что можете сказать об обороне испанцев, труднее игралось, чем с союзными командами?

– В Испании оборона не так сильна. Гораздо сложнее играть в Италии и Франции (после «Днепра» как раз во Францию и поехал играть Сон. – Прим. И. Л.). Там защита очень плотная, постоянный прессинг, даже принять мяч непросто. А в Испании и Англии нападающий чувствует себя куда вольготнее: тебе дают принять, развернуться, пробить или отдать пас. Поэтому если бы я играл в Англии или Испании, думаю, забил бы больше голов.

– Вы даже сравнивали это на примере других футболистов?

– Да. Французские игроки дома часто не выделялись, а в Англии становились звездами. Вспомните того же Эрика Кантону: во Франции он не блистал результативностью, а в «Манчестер Юнайтед» раскрылся по-настоящему.

– После матча с «Реалом» тренер или руководство «Днепра» как-то особо отметили вас? Может быть, даже премию дали?

– Нет, это же советское время. Никаких премий не выписывали. Однако, думаю, у Кучеревского и руководителей клуба было приятное чувство гордости: команда достойно сыграла. К тому же, матч транслировали в Мадриде, что стало важным событием.

– А в советской печати ажиотаж чувствовался?

– Да, определенный интерес был. Газеты писали заметки. Момент, который мы играли против второго состава, не скрывался. Сам факт, что «Днепр» победил «Реал», стал сенсацией, в Днепропетровске (Днепре) это, конечно, обсуждали. Даже спустя 35 лет люди вспоминают: «Мы выиграли у «Реала». Это подтверждало, что тогда у нас сформировалась очень сильная команда.

– А сувениры из Мадрида привезли?

– Наверное, привез подарки, но уж точно не помню. Это же был Советский Союз, начало 90-х, тяжелые времена, использовали такие поездки и для коммерции. Как правило, что-то везли близким. В 1989 году у меня как раз родился сын, поэтому жене и ребенку точно что-то привез. Да и нам в Испании давали подарки: футболки, значки. У меня даже значок все еще сохранился, недавно перебирая вещи, нашел.

– Вы вспоминали, что с тех сборов в Испании осталась одна забавная история…

– Да, могу рассказать. На первые сборы к нам приехал новичок – Игорь Ледяхов. Уже в Испании нам на ужин дали йогурт. А в Советском Союзе тогда такого не было, мы даже не знали, что это за продукт. Те, кто уже бывал в Германии, Франции или Италии, знали. А вот Игорь не знал, у него это была первая заграничная поездка.

Он попробовал йогурт и говорит: «Вкуснее ничего в жизни не ел!». Сразу пошел в магазин – хорошо, что у него была валюта – и накупил тех йогуртов целыми пачками, по 6 штук. А он сам такой здоровый парень был, таскал те йогурты, разные фруктовые вкусы: клубника, вишня, черешня. Вот это мне очень запомнилось.

– А как прошли сами сборы в Испании?

– Да как всегда, сборы – тяжелые. Однако хорошо, что в Испании хорошие поля для тренировок, условия соответствующие. Ну, и сам матч, конечно. Гол я очень хорошо помню. Сам матч – уже меньше, но гол – конечно. Ведь не каждый день забиваешь на «Бернабеу», правильно?

Вот так, когда-то «Днепр» готовился к четвертьфиналу самого престижного европейского турнира, играя спарринг с мадридским «Реалом» на его домашней арене, а сейчас днепровский футбол пришел в упадок… Автор все равно верит, что обещание Мендосы рано или поздно будет выполнено, и «Реал» приедет в славный город на Днепре.

P.S. За помощь в создании этого материала хочу поблагодарить спортивного журналиста из Днепра Дмитрия Москаленко, который поделился со мной фотографиями, и статья которого вдохновила меня подробнее рассказать об этом незаурядном событии в истории днепровского футбола. Также отдельное спасибо Эдуарду Сону и Анатолию Косому, которые поделились своими воспоминаниями 35-летней давности. Не последнюю роль в создании этого материала сыграл также Союз Украинских Мадридистов.

Игорь ЛЫСЕНКО для Sport.ua