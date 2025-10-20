Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку

В Киеве состоялся заключительный матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Металлист 1925». «Желто-синие» подошли к очередному противостоянию с рекордной клубной беспроигрышной серией в элите, которая насчитывала шесть игр. А вот команда из Черниговской области в четырех предыдущих встречах одержала одну победу при трех поражениях. Отметим надежность обороны харьковчан, которые пропустили наименьшее количество голов в чемпионате.

Поединок начался с атак харьковчан, которые сразу принялись оказывать давление на оборону соперников. Номинальные хозяева поля сосредоточились на защитных действиях, но им было непросто сдерживать агрессивное наступление команды Младена Бартуловича. Такая односторонняя игра наблюдалась первые десять минут, а затем кудровчане начали более уверенно контролировать мяч и намного смелее переходить на половину поля «Металлиста 1925».

Но опасных ситуаций у ворот довольно длительное время не возникало. Подопечные Василия Баранова самоотверженно блокировали удары соперников из хороших позиций, харьковчане в обороне действовали внимательно. До 35-й минуты. Именно тогда после прострела Мельничука и скидки Легостаева Сторчоус, который забивал в ворота «Металлиста 1925» и в Первой лиге, нанес точный удар в угол.

Харьковчане сразу активизировались, пытаясь еще до перерыва сравнять результат. Но атакам гостей не хватало выдумки, а с неподготовленными передачами в свою штрафную кудровчане уверенно справлялись.

Футболисты «Кудровки» активно начали вторую половину встречи, и едва из-за пределов штрафной в дальний угол не попал Свитюха. Харьковчане большинство своих атак завершали навесами в направлении габаритного Итодо, и такая тактика могла принести успех: в одном из эпизодов Яшков с трудом справился с ударом нигерийца. А хозяева продолжали проводить острые контрвыпады, и все тот же Свитюха техничным ударом попал в штангу.

В середине второго тайма харьковчане, все же, прочно завладели территориальным преимуществом, добившись желаемого результата. После навеса с углового мяч отскочил к Итодо, который с линии вратарской расстрелял ворота.

В дальнейшем «желто-синие» продолжили активно атаковать, а кудровчане выглядели уставшими. Хозяевам было все сложнее сдерживать агрессивные наскоки соперников. Эффектным ударом мог отличиться Калитвинцев, но он попал в перекладину. Еще раз каркас ворот спас «Кудровку» в компенсированное время: Когут замкнул навес с углового ударом в перекладину.

Команда Василия Баранова удержала ничейный счет и снова не проиграла на «Оболонь-Арене». В следующем туре «Кудровку» ждет непростое противостояние с «Шахтером», а харьковчане проведут домашний поединок с ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Кудровка» – «Металлист 1925» - 1:1

Голы: Сторчоус, 35 – Петер, 67

Предупреждение: Яшков, 90+6 – Когут, 87

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Думанюк, Лосенко (Матвеев, 82) – Козак, Сторчоус (Коркишко, 82), Свитюха (Рогозинский, 65) – Легостаев (Литовченко, 82).

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 85), Шабанов, Павлюк, Крупский – Калитвинцев, Калюжный, Литвиненко (Когут, 76) – Рашица (Забергджа, 90), Петер, Антюх.

Арбитр: Михайил Райда (Закарпатская обл.)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ) – 10 (3) : 18 (8)

Угловые – 1 : 15

Оффсайды – 1 : 2

КУДРОВКА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C