  4. Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 19:59 | Обновлено 20 октября 2025, 20:12
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку

Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз

Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
ФК Металлист 1925

В Киеве состоялся заключительный матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Металлист 1925». «Желто-синие» подошли к очередному противостоянию с рекордной клубной беспроигрышной серией в элите, которая насчитывала шесть игр. А вот команда из Черниговской области в четырех предыдущих встречах одержала одну победу при трех поражениях. Отметим надежность обороны харьковчан, которые пропустили наименьшее количество голов в чемпионате.

Поединок начался с атак харьковчан, которые сразу принялись оказывать давление на оборону соперников. Номинальные хозяева поля сосредоточились на защитных действиях, но им было непросто сдерживать агрессивное наступление команды Младена Бартуловича. Такая односторонняя игра наблюдалась первые десять минут, а затем кудровчане начали более уверенно контролировать мяч и намного смелее переходить на половину поля «Металлиста 1925».

Но опасных ситуаций у ворот довольно длительное время не возникало. Подопечные Василия Баранова самоотверженно блокировали удары соперников из хороших позиций, харьковчане в обороне действовали внимательно. До 35-й минуты. Именно тогда после прострела Мельничука и скидки Легостаева Сторчоус, который забивал в ворота «Металлиста 1925» и в Первой лиге, нанес точный удар в угол.

Харьковчане сразу активизировались, пытаясь еще до перерыва сравнять результат. Но атакам гостей не хватало выдумки, а с неподготовленными передачами в свою штрафную кудровчане уверенно справлялись.

Футболисты «Кудровки» активно начали вторую половину встречи, и едва из-за пределов штрафной в дальний угол не попал Свитюха. Харьковчане большинство своих атак завершали навесами в направлении габаритного Итодо, и такая тактика могла принести успех: в одном из эпизодов Яшков с трудом справился с ударом нигерийца. А хозяева продолжали проводить острые контрвыпады, и все тот же Свитюха техничным ударом попал в штангу.

В середине второго тайма харьковчане, все же, прочно завладели территориальным преимуществом, добившись желаемого результата. После навеса с углового мяч отскочил к Итодо, который с линии вратарской расстрелял ворота.

В дальнейшем «желто-синие» продолжили активно атаковать, а кудровчане выглядели уставшими. Хозяевам было все сложнее сдерживать агрессивные наскоки соперников. Эффектным ударом мог отличиться Калитвинцев, но он попал в перекладину. Еще раз каркас ворот спас «Кудровку» в компенсированное время: Когут замкнул навес с углового ударом в перекладину.

Команда Василия Баранова удержала ничейный счет и снова не проиграла на «Оболонь-Арене». В следующем туре «Кудровку» ждет непростое противостояние с «Шахтером», а харьковчане проведут домашний поединок с ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Кудровка» – «Металлист 1925» - 1:1

Голы: Сторчоус, 35 – Петер, 67

Предупреждение: Яшков, 90+6 – Когут, 87

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Думанюк, Лосенко (Матвеев, 82) – Козак, Сторчоус (Коркишко, 82), Свитюха (Рогозинский, 65) – Легостаев (Литовченко, 82).

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 85), Шабанов, Павлюк, Крупский – Калитвинцев, Калюжный, Литвиненко (Когут, 76) – Рашица (Забергджа, 90), Петер, Антюх.

Арбитр: Михайил Райда (Закарпатская обл.)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ) – 10 (3) : 18 (8)
Угловые – 1 : 15
Оффсайды – 1 : 2

КУДРОВКА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кудровка отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 49
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Апепка на уколе? Пусть сестре скажет, чтобы быстрее уколола, а то он не может сюда вылить свой харьковский характер
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
Airwolf77
Вот такой он харьковский характер, ни о чем  Кто там бредил, что МетаГлист1925 обойдет сегодня Динамо?  хФеди ак228, Квантумы, Апепы?
Ответить
+7
Показать Скрыть 6 ответов
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🟠⚫🎉🎉⚪🔵
На користь Шахті й Біло-синім:
Радіють Київ і Донбас!
Кудрівчанам дяка синім🟦
Що обігнать не дАли нас! 😊
.
Особливих доклали зусиль:
Гол Сторчоуса Андрюхи!⚽
Приймає Баранов Василь:
Вітаннячка - до днюхи!🎉🎂🥳
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Alex Moos
Ай Кудрівка молодці, не півлели.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Kh75
самый отстойный футбол в исполнении Металиста в этом чемпе. не мысли в атаке. доходят до штрафной соперника и дальше ступор. все пасы в ноги. Победы Харьков не заслужил. две недели тренировались и показать такой отстойный футбол. немного в шоке
Ответить
+3
Катерина Монзуль
Люба модерація прошу заблокувати користувача AK.228, ця особа ганебно себе поводить, ображає інших користувачецй сайту. Я , поскаржилася на ганебні коментарі даною особи. Сподіваюся ,ви швидко вирішите це питання. Дякую. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
🔱Avtoigor🔱
Донедавна нікому не відомий в українському футболі клуб і його гравці, з черніговської обл маленького села Кудрівка, грає на рівних з іменитими клубами і робить це так, ніби вони в УПЛ вже давно. 
Дивовижний і амбіційний клуб, який вже має своїх прихільників і мабуть знайшов нових вболівальників. 
Молодці, продовжують дивувати👏👏👏
Успіхів у наступних матчах💪
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Лозунг в трансляції був (від спонсорів Кудрівки?) - ГРАЄМО СЕРЦЕМ. І справді молодці сільські хлопці бились на рівних з грошовитими "першостоличними"!🟦 👏👏😊
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
ХарькОвський характер 
Сповна проявили -
Село не змогли обіграти.
Дебіли... 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
VIPsector1
Найслабша ланка команди 1925 це її тренер! Жодного нестандартного рішення. Командна гра пішки…. Втратили ігровий тонус. Що ти робив під час паузи?! 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Паша Мех
Ну норм.
Все остались при своих ..
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Норм. Интересно как многие игроки футбольной школы Зари оказались в Кудровке?. В том числе и Вася Баранов.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Олег Мандрівник
Просрали такой момент 🤪
Ответить
+1
_9Quantum19_KhM25
Що за лицемірний дилетант коментував гру? Є ж достатньо більш-менш нормальних коментаторів. На біса ставити цього незрозуміло що??
Ответить
-2
AK.228
Игра была равна , играли два 💩
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
Ukraine
Жаль що Металіст не переміг
Але все вирішиться в наступному турі
Ответить
-8
_9Quantum19_KhM25
З яких це пір судді припинили зараховувати чисті забиті м'ячі?   Хто з кудрівців цьому Райді на лапу дав?? Нічия імені Михайла Райди. Кудрівка не зможе - суддя допоможе.
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Полковник
Би би🚖 таксист два счётчика, поехали в Полтаву к Пумочки 
Ответить
-10
Полковник
Не пафосная ничья☝️
Ответить
-12
Полковник
Vitalya Влюблённый в таксиста и Пумочка и таксист, вы сильно рады?
Ответить
-13
Показать Скрыть 2 ответа
