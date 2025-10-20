Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
20 октября 2025, 11:59 | Обновлено 20 октября 2025, 12:40
473
24

Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Харьковчане претендуют на высокие места в таблице

20 октября 2025, 11:59 | Обновлено 20 октября 2025, 12:40
473
24 Comments
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Фк Металлист 1925

В девятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в понедельник, 20 октября, в Киеве встретятся «Кудровка» и «Металлист 1925». Номинальные гости не смогли обыграть хозяев в первой лиге, но теперь попытаются это сделать уже в УПЛ.

Кудровка

Прошла четверть чемпионата, и за этот период «Кудровка» показала, что она готова к выступлениям элитному дивизиону и провести в УПЛ как можно больше времени. Да, у команды с Черниговщины не все идет гладко, однако подопечные Баранова смогли добыть в восьми турах 10 пунктов, что точно является хорошим для них результатом.

Однако головной болью для кудровчан по-прежнему остаются гостевые поединки, в которых команде не удалось взять хотя бы одно очко. Но впереди уже домашняя игра против «Металлиста 1925», который будет стремиться отыграться за неудачные результаты в Первой лиге.

Отметим, что сегодня свой день рождения празднует наставник команды Василий Баранов, а потому для «Кудровки» этот матч точно является особенным.

Металлист 1925

Харьковчане также со старта доказали, что не зря они находятся рядом с лидерами турнирной таблицы, набрав 15 очков. К тому же команду Младена Бартуловича неспроста можно назвать «грозой авторитетов», ведь «Металлист 1925» смог не проиграть в очных поединках против «Шахтера» и «Динамо». Однако поражения и потери очков с «Кривбассом» и «Оболонью» опустили харьковский клуб на шестую строчку в турнирной таблице.

Учитывая небольшое отставание и неудачные выступления конкурентов в этом туре, «Металлист 1925» имеет прекрасную возможность приблизиться к первому месту, но для этого нужно обыгрывать «Кудровку», котораю все свои очки набрала во время домашних выступлений.

Статистика встреч

Между собой команды провели 2 поединка, где были зафиксированы победа «Кудровки» и ничья. Разница забитых мячей составляет 3:1 в пользу команды Черниговщины. Последний матч завершился победой «Кудровки» со счетом 2:0. В этом матче голы забивали Валерий Рогозинский и Андрей Сторчоус.

Прогноз на противостояние

Непростой поединок ожидается, в котором «Кудровка» на правах хозяев захочет расстроить своего соперника, с которым раньше пересекалась в Первой лиге. Так же и «Металлист 1925», которому победа позволит не только взять реванш, но и перегнать «Динамо» с «Полесьем». К тому же кудровчане будут решительно настроены на матч, чтобы сделать подарок на день рождения своему наставнику. Учитывая принципиальное противостояние и неудачи харьковчан в личных встречах с «Кудровкой», прогнозируем, что в этом поединке победит «Металлист 1925».

Ориентировочные составы:

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Нагнойный, Морозко, Сторчоус, Козак, Легостаев

«Металлист 1925»: Варакута, Капинус, Шабанов, Павлюк, Крупский, Калюжный, Калитвинцев, Когут, Литвиненко, Антюх, Мба

Кудровка
20 октября 2025 -
18:00
Металлист 1925
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
