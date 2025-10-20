Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кудровка
20.10.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 02:48 |
Кудровка – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Металлист 1925

В понедельник, 20-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:00.

Абсолютные дебютанты УПЛ начали сезон на грани с сенсацией, но достаточно быстро потеряли тонус позитивных результатов. А вот более богатые и опытные новички «элиты», наоборот, начинали с низкого старта, а теперь отобрали очки и у «Шахтера», и у «Динамо» (дважды по 1:1), поэтому хотят завершить тур в еврокубковой зоне. Это вполне под силу команды Младена Бартуловича, дело за малым – нужно победить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Кудровка
20 октября 2025 -
18:00
Металлист 1925
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
