В понедельник, 20-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:00.

Абсолютные дебютанты УПЛ начали сезон на грани с сенсацией, но достаточно быстро потеряли тонус позитивных результатов. А вот более богатые и опытные новички «элиты», наоборот, начинали с низкого старта, а теперь отобрали очки и у «Шахтера», и у «Динамо» (дважды по 1:1), поэтому хотят завершить тур в еврокубковой зоне. Это вполне под силу команды Младена Бартуловича, дело за малым – нужно победить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.