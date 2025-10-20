Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим
Как стало известно Sport.ua, донецкий «Шахтер» предложил свои условия на продление контракта с Ефимом Коноплей. Защитнику по новому контракту предлагается 700 000 долларов в год или же примерно 60 000 долларов в месяц.
Сам игрок еще не решил, хочет ли он остаться в «Шахтере» или продолжить карьеру в Европе.
Ранее сообщалось, что защитник Ефим Конопля, контракт с которым истекает летом 2026 года, установил космический запрос по зарплате – 1,5 миллиона долларов в год. Такую сумму не получает ни один бразилец в клубе. Конопля хочет быть самым высокооплачиваемым игроком клуба и на других условиях отказывается вести переговоры.
Игорь ЛИСЕНКО
Нехай валить на всі 4
І без цього дауна зажраного справляться