  4. Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 14:35 | Обновлено 20 октября 2025, 15:27
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле

Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Как стало известно Sport.ua, донецкий «Шахтер» предложил свои условия на продление контракта с Ефимом Коноплей. Защитнику по новому контракту предлагается 700 000 долларов в год или же примерно 60 000 долларов в месяц.

Сам игрок еще не решил, хочет ли он остаться в «Шахтере» или продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что защитник Ефим Конопля, контракт с которым истекает летом 2026 года, установил космический запрос по зарплате – 1,5 миллиона долларов в год. Такую сумму не получает ни один бразилец в клубе. Конопля хочет быть самым высокооплачиваемым игроком клуба и на других условиях отказывается вести переговоры.

Игорь ЛИСЕНКО

Ефим Конопля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта зарплаты
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 11
Xvalenok03
Молодец.
Украинцы не хуже бразил
Ответить
+5
vbrjkf
 А репа не треснет от полтора ляма ?  Рыжий, ты хочешь чтобы нам опять тариф на электроэнергию повысили ? Вали нахрен к Сундукову...
Ответить
+1
Перець
ну а хулі
Ответить
+1
OKs100
60 тысяч долларов в месяц это копейки, можно понять Коноплю, семью нужно как-то кормить, а с такой зарплатой это будет сложно сделать.
Ответить
0
naverland
В Европе ему такие деньги платить не будут, плюс там налоги выше. Так что пусть валит. 
Ответить
-1
Bulba_sumkin
Знает себе цену, красава) Это ж не за 17к баксов в месяц как Блядяца на банке торчать)) Получается мамалыжник за 200к в год играет, в Шахтере таких зарплат, наверно, и в дубле нету))
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
Эта рыжая обезьяна слишком высоко себя оценивает..... 
Ответить
-4
Gargantua
в Динамо лидеры по 500 получают
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
An124_Ukr
Смішно таке чути від ржавого каліча 
Нехай валить на всі 4 
І без цього дауна зажраного справляться
Ответить
-5
