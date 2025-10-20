Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо
С 17 по 20 октября состоялся 9-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Последний матч тура был сыгран в понедельник, 20 октября.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В тройку лучших команд входят Кривбасс (19 очков), Шахтер (18) и Динамо (17).
Металлист 1925 сыграл вничью с Кудровкой (1:1) и упустил шанс войти в топ-3. Харьковская команда занимает 6-е мсто (16 очков).
В зоне переходных матчей идут Александрия (8) и Эпицентр (6), а в зоне вылета – Рух (6) и Полтава (4).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
9-й тур. 17–20 октября
- 17.10. 15:30 Полтава – Оболонь – 1:2
- 18.10. 13:00 Рух – Кривбасс – 1:2
- 18.10. 15:30 Заря – Динамо – 1:1
- 18.10. 18:00 Полесье – Шахтер – 0:0
- 19.10. 13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос – 1:0
- 19.10. 15:30 Верес – Александрия – 1:1
- 19.10. 18:00 Карпаты – Эпицентр – 1:3
- 20.10. 18:00 Кудровка – Металлист 1925 – 1:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кривбасс
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье
|19
|2
|Шахтер Донецк
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк
|18
|3
|Динамо Киев
|9
|4
|5
|0
|23 - 12
|26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев
|17
|4
|ЛНЗ
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ
|17
|5
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье
|16
|6
|Металлист 1925
|9
|4
|4
|1
|12 - 6
|25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк
|16
|7
|Колос Ковалевка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка
|14
|8
|Оболонь
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев
|13
|9
|Заря
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка
|12
|10
|Карпаты Львов
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава
|11
|11
|Кудровка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка
|11
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|24.10.25 18:00 Верес - Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка
|9
|13
|Александрия
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ
|8
|14
|Эпицентр
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр
|6
|15
|Рух Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 18
|25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр
|6
|16
|Полтава
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава
|4
📊 Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили
Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо