Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии
Англия
20 октября 2025, 13:01 |
1619
3

Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии

Английский клуб готовит новое соглашение о продлении сотрудничества с украинским защитником

20 октября 2025, 13:01 |
1619
3 Comments
Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть нынешнюю команду – в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы представители испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

Контракт украинца истекает в июне 2026 года, поэтому уже во время зимнего трансферного окна Миколенко сможет вести предварительные переговоры с другими клубами.

По информации Footmercato, «Эвертон» не намерен отпускать Миколенко и сейчас работает над новым соглашением, которое позволит продлить контракт с защитником еще на несколько сезонов. «Ириски» могут изменить свое решение и продать игрока только в одном случае – если получат очень привлекательное финансовое предложение:

«Миколенко, присоединившийся к «ирискам» в 2022 году, зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны, привлекая внимание европейских команд, ищущих надёжного и опытного защитника. Английский клуб не планирует расставаться с ним в ближайшее время, если только не поступит особенно выгодное предложение».

В нынешнем сезоне Миколенко провел семь матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость украинского защитника составляет 25 миллионов евро.

По теме:
Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Тренер Ливерпуля Слот высказался о поводах для беспокойства
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко продление контракта
Николай Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20 октября 2025, 09:10 1
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»

Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения

Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Футбол | 20 октября 2025, 06:22 6
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»

Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Футбол | 20.10.2025, 13:09
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lucky_Loser
Миколенко хороший фулбек, нехай би перейшов в якийсь клуб з амбіціями, можливо хоч якийсь титул щеб виграв в нормальному клубі бо з Евертоном світла в кінці тунелю п ходу не видно.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 12
Бокс
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем