Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть нынешнюю команду – в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы представители испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

Контракт украинца истекает в июне 2026 года, поэтому уже во время зимнего трансферного окна Миколенко сможет вести предварительные переговоры с другими клубами.

По информации Footmercato, «Эвертон» не намерен отпускать Миколенко и сейчас работает над новым соглашением, которое позволит продлить контракт с защитником еще на несколько сезонов. «Ириски» могут изменить свое решение и продать игрока только в одном случае – если получат очень привлекательное финансовое предложение:

«Миколенко, присоединившийся к «ирискам» в 2022 году, зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны, привлекая внимание европейских команд, ищущих надёжного и опытного защитника. Английский клуб не планирует расставаться с ним в ближайшее время, если только не поступит особенно выгодное предложение».

В нынешнем сезоне Миколенко провел семь матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость украинского защитника составляет 25 миллионов евро.