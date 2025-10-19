Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ла Лига или Серия А? Игрок сборной Украины может покинуть чемпионат Англии
Англия
Ла Лига или Серия А? Игрок сборной Украины может покинуть чемпионат Англии

Контракт Виталия Миколенко истекает в июне 2026 года, после чего украинец станет свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Руди Галетти.

По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из чемпионатов Испании и Италии, которые готовы подписать украинца. Контракт защитника с «ирисками» истекает в июне 2026 года.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес полностью доволен игрой Миколенко, поэтому попросил руководство команды продлить с ним соглашение еще на несколько сезонов. Сам футболист пока не принял окончательного решения о том, в каком клубе продолжит карьеру.

Украинский футболист провел семь матчей в нынешнем сезоне, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Трансферная стоимость Виталия составляет 25 миллионов евро.

Эвертон Виталий Миколенко Руди Галетти Дэвид Мойес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Руди Галетти
Andromed
сумніваюсь що він кудись перейде, принаймні в наближчі трансферні вікна, тим паче якщо продовжить контракт
