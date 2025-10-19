Ла Лига или Серия А? Игрок сборной Украины может покинуть чемпионат Англии

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Руди Галетти.

По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из чемпионатов Испании и Италии, которые готовы подписать украинца. Контракт защитника с «ирисками» истекает в июне 2026 года.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес полностью доволен игрой Миколенко, поэтому попросил руководство команды продлить с ним соглашение еще на несколько сезонов. Сам футболист пока не принял окончательного решения о том, в каком клубе продолжит карьеру.

Украинский футболист провел семь матчей в нынешнем сезоне, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Трансферная стоимость Виталия составляет 25 миллионов евро.