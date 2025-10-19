Ла Лига или Серия А? Игрок сборной Украины может покинуть чемпионат Англии
Контракт Виталия Миколенко истекает в июне 2026 года, после чего украинец станет свободным агентом
Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Руди Галетти.
По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из чемпионатов Испании и Италии, которые готовы подписать украинца. Контракт защитника с «ирисками» истекает в июне 2026 года.
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес полностью доволен игрой Миколенко, поэтому попросил руководство команды продлить с ним соглашение еще на несколько сезонов. Сам футболист пока не принял окончательного решения о том, в каком клубе продолжит карьеру.
Украинский футболист провел семь матчей в нынешнем сезоне, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Трансферная стоимость Виталия составляет 25 миллионов евро.
🚨👀 Vitaliy Mykolenko is attracting growing interest from clubs in Spain and Italy.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 18, 2025
The Everton left-back has been closely monitored in recent weeks, but the club’s stance is clear - they want to keep him unless a major offer arrives.
More on ▶️ https://t.co/cKIxu1ARGA pic.twitter.com/mWADCmq2AK
