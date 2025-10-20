Энрике принял решение об игре Забарного после неудачного матча

21 октября победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» проведет матч главного еврокубка против «Байера».

По информации французского издания Le Parisien, наставник парижан Луис Энрике доверит место в стартовом составе команды украинцу Илье Забарному и выпустит его вместе с Вильяном Пачо.

В этом сезоне в активе Забарного девять матчей за французский клуб и один забитый гол.

Ранее французские СМИ раскритиковали игру Забарного в последнем матче, где парижане умудрились дома пропустить три гола.