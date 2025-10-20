Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике принял решение об игре Забарного после неудачного матча
Франция
20 октября 2025, 23:40 |
854
0

Энрике принял решение об игре Забарного после неудачного матча

Ожидается, что Илья сыграет против «Байера» в Лиге чемпионов

20 октября 2025, 23:40 |
854
0
Энрике принял решение об игре Забарного после неудачного матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 октября победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» проведет матч главного еврокубка против «Байера».

По информации французского издания Le Parisien, наставник парижан Луис Энрике доверит место в стартовом составе команды украинцу Илье Забарному и выпустит его вместе с Вильяном Пачо.

В этом сезоне в активе Забарного девять матчей за французский клуб и один забитый гол.

Ранее французские СМИ раскритиковали игру Забарного в последнем матче, где парижане умудрились дома пропустить три гола.

По теме:
Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Спортинг – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Монако – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Уильян Пачо Илья Забарный Байер ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20 октября 2025, 09:10 1
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»

Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20 октября 2025, 17:41 12
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК

Главным претендентом на первое место считается английский «Кристал Пэлас»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Футбол | 20.10.2025, 23:48
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем