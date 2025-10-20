Энрике принял решение об игре Забарного после неудачного матча
Ожидается, что Илья сыграет против «Байера» в Лиге чемпионов
21 октября победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» проведет матч главного еврокубка против «Байера».
По информации французского издания Le Parisien, наставник парижан Луис Энрике доверит место в стартовом составе команды украинцу Илье Забарному и выпустит его вместе с Вильяном Пачо.
В этом сезоне в активе Забарного девять матчей за французский клуб и один забитый гол.
Ранее французские СМИ раскритиковали игру Забарного в последнем матче, где парижане умудрились дома пропустить три гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения
Главным претендентом на первое место считается английский «Кристал Пэлас»