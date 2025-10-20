Забарного впервые раскритиковали во Франции. В чем причина?

17 октября прошел матч восьмого тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Страсбург».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева, проигрывая по ходу матча 1:3, завершили встречу вничью – 3:3.

Полный матч за парижан провел украинский центрбек Илья Забарный, игру которого прокомментировало французское издание RMC.

«Действительно, на этот раз Забарный не блеснул. Много проигранных единоборств, передачи были довольно посредственными. Раньше казалось, что он прогрессирует – особенно заметно это было в матче против Марселя, хоть и проиграли. Казалось, что он адаптировался, но сегодняшнее выступление было недостаточно удачным. К сожалению, то, что он дает команде, этого недостаточно», – отметило издание.