Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарного впервые раскритиковали во Франции. В чем причина?
Франция
20 октября 2025, 03:42 |
310
0

Забарного впервые раскритиковали во Франции. В чем причина?

По мнению журналистов, футболист неудачно отыграл последний матч

20 октября 2025, 03:42 |
310
0
Забарного впервые раскритиковали во Франции. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 октября прошел матч восьмого тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Страсбург».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева, проигрывая по ходу матча 1:3, завершили встречу вничью – 3:3.

Полный матч за парижан провел украинский центрбек Илья Забарный, игру которого прокомментировало французское издание RMC.

«Действительно, на этот раз Забарный не блеснул. Много проигранных единоборств, передачи были довольно посредственными. Раньше казалось, что он прогрессирует – особенно заметно это было в матче против Марселя, хоть и проиграли. Казалось, что он адаптировался, но сегодняшнее выступление было недостаточно удачным. К сожалению, то, что он дает команде, этого недостаточно», – отметило издание.

По теме:
Замена Мудрику? Челси может вернуть из аренды бельгийского хавбека
«Этого недостаточно». Французский журналист раскритиковал Забарного
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: RMC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Футбол | 19 октября 2025, 07:30 5
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского

У легенды «Динамо» есть три кандидата

Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Футбол | 19 октября 2025, 12:19 5
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?

Виктор Близниченко договорился о сотрудничестве с грузинским «Торпедо» Кутаиси

ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом
Футбол | 20.10.2025, 03:23
ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом
ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Авто/мото | 19.10.2025, 23:50
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 12
Бокс
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 3
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем