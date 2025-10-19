ВИДЕО. Как игрок Дженоа, заменивший Малиновского, не забил пенальти на 90+7

19 октября в 7-м туре итальянской Серии А прошел поединок между командами «Дженоа» и «Парма».

Игра на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась вничью (0:0). Хозяева поля не забили пенальти в конце игры.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 81 минуту.

Максвелл Корне, вышедший на замену вместо Малиновского, не забил пенальти для Дженоа на 90+7 минуте.

Хозяева поля упустили отличный шанс записать в свой актив три очка.

Серия A. 7-й тур, 19 октября 2025

Дженоа – Парма – 0:0

Незабитый пенальти: Максвелл Корне, 90+7

Видеообзор матча