Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как игрок Дженоа, заменивший Малиновского, не забил пенальти на 90+7
Чемпионат Италии
Дженоа
19.10.2025 16:00 – FT 0 : 0
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 октября 2025, 23:09 | Обновлено 19 октября 2025, 23:15
377
0

ВИДЕО. Как игрок Дженоа, заменивший Малиновского, не забил пенальти на 90+7

Макселл Корне не реализовал 11-метровый для Дженоа в ворота Пармы

19 октября 2025, 23:09 | Обновлено 19 октября 2025, 23:15
377
0
ВИДЕО. Как игрок Дженоа, заменивший Малиновского, не забил пенальти на 90+7
Getty Images/Global Images Ukraine. Максвелл Корне

19 октября в 7-м туре итальянской Серии А прошел поединок между командами «Дженоа» и «Парма».

Игра на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась вничью (0:0). Хозяева поля не забили пенальти в конце игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 81 минуту.

Максвелл Корне, вышедший на замену вместо Малиновского, не забил пенальти для Дженоа на 90+7 минуте.

Хозяева поля упустили отличный шанс записать в свой актив три очка.

Серия A. 7-й тур, 19 октября 2025

Дженоа – Парма – 0:0

Незабитый пенальти: Максвелл Корне, 90+7

Видеообзор матча

События матча

42’
Абдулайе Ндиайе (Парма) получает красную карточку.
По теме:
Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча
Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге
Милан на вершине Серии А: Леау дублем решил судьбу матча с Фиорентиной
Парма Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор пенальти Максвел Корне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа
Футбол | 19 октября 2025, 05:23 0
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа

В сети набирает популярности история про поступок Лионеля Месси

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Футбол | 19 октября 2025, 10:04 9
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»

Коуч «сине-желтых» хотел поздравить легенду Динамо

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 00:02
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
«Красные дьяволы» сотворили сенсацию. Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль
Футбол | 19.10.2025, 20:33
«Красные дьяволы» сотворили сенсацию. Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль
«Красные дьяволы» сотворили сенсацию. Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19.10.2025, 07:58
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 7
Бокс
Александр КУЧЕР: «Пришло время очень жестко разобраться»
Александр КУЧЕР: «Пришло время очень жестко разобраться»
18.10.2025, 00:32 3
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем