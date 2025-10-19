ВИДЕО. Как игрок Дженоа, заменивший Малиновского, не забил пенальти на 90+7
Макселл Корне не реализовал 11-метровый для Дженоа в ворота Пармы
19 октября в 7-м туре итальянской Серии А прошел поединок между командами «Дженоа» и «Парма».
Игра на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась вничью (0:0). Хозяева поля не забили пенальти в конце игры.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 81 минуту.
Максвелл Корне, вышедший на замену вместо Малиновского, не забил пенальти для Дженоа на 90+7 минуте.
Хозяева поля упустили отличный шанс записать в свой актив три очка.
Серия A. 7-й тур, 19 октября 2025
Дженоа – Парма – 0:0
Незабитый пенальти: Максвелл Корне, 90+7
Видеообзор матча
События матча
