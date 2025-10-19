Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дженоа – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
19.10.2025 16:00 - : -
Парма
Италия
19 октября 2025, 15:18
Дженоа – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч начнется 19 октября в 16:00 по Киеву

Дженоа – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Дженоа

19 октября на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 7-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Пармой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда при активной «помощи» Шевченко вылетала во второй дивизион. Но с Джилардино сразу же вернулась в Серию А и закрепилась там. Когда начало не получаться уже у Альберто, его сменили на другого известного футболиста, Виейра. И тот стабилизировал ситуацию: весной получилось финишировать на безопасном тринадцатом месте с 43 очками.


Сейчас очевидно не может себя безопасно ощущать сам Патрик. Его подопечные крайне посредственно начали нынешний сезон. До сих пор побеждать получалось только в кубке, где прошли «Виченцу» и «Эмполи». Но в чемпионате только пара ничьих, причем очки делились в первых трех турах, с «Лечче» и «Комо», потом же лишь проигрывали. Надежда на то, что дальше календарь будет проще. Ну и на прогресс игроков, в том числе на Малиновского, у которого три гола и ассист в октябрьских матчах сборной Украины.

Парма

Клуб, при великой истории, в последнее время не часто и не очень успешно играет в Серии А. Вернувшись уже в очередной раз на этот уровень, он в прошлом сезоне, не обойдясь без смены тренера, все-таки добился главного: набрал достаточно очков, чтобы остаться на этом уровне. Благо, что в Италии в 2024/2025 даже 36 хватило для финиша на безопасном шестнадцатом месте, более того, лучший из аутсайдеров, «Эмполи», собрал аж на пять меньше!


Летом владельцы решили сделать ставку на Карлоса Куэсту, что был раньше ассистентом у Микеля Артеты. Для испанца кубковый матч с «Пескарой» в августе был дебютом как главного тренера вообще, и его он выиграл 2-0. Но в Серии А пока что удалось взять только одну победу, с «Торино» в конце сентября, и дважды сыграть вничью, при трех поражениях.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, играя после паузы более чем в год, «Дженоа» взяла две победы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Для Виейра это, возможно, решающий поединок, и его футболисты в нем победят (коэффициент - 2,16).

Дженоа
19 октября 2025 -
16:00
Парма
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
