Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Патрик ВИЕЙРА: «Свист справедлив. Мне жалко игроков и фанатов»
Чемпионат Италии
Дженоа
19.10.2025 16:00 – FT 0 : 0
Парма
Италия
19 октября 2025, 23:29 | Обновлено 19 октября 2025, 23:31
Патрик ВИЕЙРА: «Свист справедлив. Мне жалко игроков и фанатов»

Тренер «Дженоа» прокомментировал ничейный матч с «Пармой»

Патрик ВИЕЙРА: «Свист справедлив. Мне жалко игроков и фанатов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал ничейный матч с «Пармой» в седьмом туре Серии А (0:0). Его команда имела шанс на последних минутах вырвать победу, однако Максвелл Корне не реализовал пенальти.

«Свист справедлив по поводу игры команды, но не по поводу отношения. Я понимаю свист, мы должны уважать то, что болельщики его выразили. Они ожидали от нас большего, а мы с первых минут пытались выиграть матч больше, чем «Парма». Для них очко подходит, а для нас – нет. Мы создавали моменты для гола и рисковали.

В сегодняшнем матче у нас было численное преимущество, и мы надеялись забить. Я выпустил игроков, чтобы дать ширину и играть один на один. Мы должны принимать критику и работать.

Корне или любой другой, кто берет мяч для выполнения пенальти, имеет доверие и ответственность. Корне не забил, и это не будет ни первый, ни последний промах. Ранее и другие игроки ошибались. Это футбол. Это не его вина, что мы не выиграли. Мы должны продолжать и двигаться вперед.

Я всегда говорил, что этот сезон будет сложным. В плане креативности у нас были трудности. Мы создали четыре больших момента, но их вратарь сделал много важных сейвов. Не хватало агрессии, чтобы сделать разницу. Важно быть терпеливыми и объединенными в поиске победы.

Мы должны принимать свист. Болельщики пришли с позитивной энергией, но, к сожалению, мы не смогли взять три очка. Мне жаль игроков и фанатов. Однако отношение было правильным. Мы хорошо подготовились, даже имели шанс с пенальти. Когда соперники перестроились в пять защитников, мы сразу привели много игроков в штрафную, но не хватило агрессии для гола.

Сегодня легко говорить. Мы провели правильный матч, но не хватило гола. Не хватало агрессии в штрафной. «Парма» хорошо защищалась, и я ничего не стал бы менять в сегодняшнем матче. Не хватает опыта, который сейчас можно нарабатывать, даже в контроле мяча. У нас сложный период», – сказал Патрик.

Парма Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Патрик Виейра пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: pianetagenoa1893
