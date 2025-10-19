Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
19 октября 2025, 22:49 | Обновлено 19 октября 2025, 23:15
Малиновский назван лучшим игроком Дженоа в матче с Пармой

Украинец получил от журналистов оценку 7.0, лучшую в команде

Малиновский назван лучшим игроком Дженоа в матче с Пармой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

19 октября в 7-м туре итальянской Серии А состоялся поединок между клубами «Дженоа» и «Парма».

Игра на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась вничью (0:0), причем хозяева не забили пенальти в конце игры.

Издание Genoa News 1893 назвало лучшим игроком матча украинского хавбека Руслана Малиновского, оценив его игру в 7.0 балла (лучшая отметка в команде) и сопроводив таким комментарием:

«Руслан Малиновский – лучший игрок на поле по самоотдаче, а также футболист, который больше всего проверял голкипера соперников Зиона Сузуки».

Видеообзор матча Дженоа – Парма – 0:0

Парма Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский лучший игрок оценки
Николай Степанов Источник
