Малиновский назван лучшим игроком Дженоа в матче с Пармой
Украинец получил от журналистов оценку 7.0, лучшую в команде
19 октября в 7-м туре итальянской Серии А состоялся поединок между клубами «Дженоа» и «Парма».
Игра на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась вничью (0:0), причем хозяева не забили пенальти в конце игры.
Издание Genoa News 1893 назвало лучшим игроком матча украинского хавбека Руслана Малиновского, оценив его игру в 7.0 балла (лучшая отметка в команде) и сопроводив таким комментарием:
«Руслан Малиновский – лучший игрок на поле по самоотдаче, а также футболист, который больше всего проверял голкипера соперников Зиона Сузуки».
Видеообзор матча Дженоа – Парма – 0:0
