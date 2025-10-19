Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
19.10.2025 16:00 – FT 0 : 0
Парма
Италия
19 октября 2025, 18:01 | Обновлено 19 октября 2025, 18:11
286
1

Малиновский не помог победить. Парма в меньшинстве выстояла против Дженоа

Команды сыграли вничью, Корне не реализовал пенальти на 90+6 и упустил возможность вырвать победу

19 октября 2025, 18:01 | Обновлено 19 октября 2025, 18:11
286
1 Comments
Малиновский не помог победить. Парма в меньшинстве выстояла против Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Парма». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0.

Подопечные Патрика Виейры чаще владели мячом, нанесли больше ударов, но огорчить соперника так и не сумели. Гости были вынуждены играть в меньшинстве из-за сенегальского защитника Абдулайе Ндиайе, который еще в первом тайме заработал два предупреждения за пять минут.

На последних минутах встречи нападающий хозяев Корне не реализовал пенальти и упустил невероятную возможность вырвать победу.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа», провел на поле 81 минуту и отметился желтой карточкой на в первом тайме.

Хозяева набрали три балла и продолжают находиться в зоне вылета, занимая 19-е место. «Парма» разместилась на 15-й позиции, в активе команды – шесть очков.

Итальянская Серия А, 7-й тур. 19 октября

Дженоа Парма 0:0

Фотогалерея:

чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Парма Руслан Малиновский
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
