Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций

В четверг, 23 октября, состоится матч второго тура Лиги конференций, в котором встретятся турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Samsun 19 May Stadium», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вингер Андрей Ярмоленко пропустит этот поединок из-за простуды – об этом сообщила пресс-служба «бело-синих» на официальном сайте. Еще несколько футболистов продолжают восстанавливаться после травм.

«Последняя информация о травмированных игроках ФК «Динамо» (Киев):

Андрей Ярмоленко простудился и пропустит ближайший матч команды в Лиге конференций против «Самсунспора»;

Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножной мышцы. В процессе восстановления также Кристиан Биловар;

Анхель Торрес продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения, он близок к возвращению в общую тренировочную группу», – сообщил клуб.

В первом туре Лиги конференций подопечные Александра Шовковского потерпели поражения от английского «Кристал Пэлас» (0:2), а «Самсунспор» на выезде одолел польскую «Легию» (1:0).