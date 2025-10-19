Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Лига конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций

Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В четверг, 23 октября, состоится матч второго тура Лиги конференций, в котором встретятся турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Samsun 19 May Stadium», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вингер Андрей Ярмоленко пропустит этот поединок из-за простуды – об этом сообщила пресс-служба «бело-синих» на официальном сайте. Еще несколько футболистов продолжают восстанавливаться после травм.

«Последняя информация о травмированных игроках ФК «Динамо» (Киев):

  • Андрей Ярмоленко простудился и пропустит ближайший матч команды в Лиге конференций против «Самсунспора»;
  • Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножной мышцы. В процессе восстановления также Кристиан Биловар;
  • Анхель Торрес продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения, он близок к возвращению в общую тренировочную группу», – сообщил клуб.

В первом туре Лиги конференций подопечные Александра Шовковского потерпели поражения от английского «Кристал Пэлас» (0:2), а «Самсунспор» на выезде одолел польскую «Легию» (1:0).

Лига конференций Динамо Киев Самсунспор Андрей Ярмоленко травма болезнь
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Перець
Ярмоленко  і Тимчик це дійсно втрата, а Дубінчак і Біловар привоз майже кожну гру 
Ответить
+2
luceorius
 Це не втрата, це стимул.
Ответить
+1
kadaad .
Ярмоленко нечего делать на поле в международных встречах. Его максимум это играть на замене против Коваливки и Эпицентра.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
