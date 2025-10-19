Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм
В четверг, 23 октября, состоится матч второго тура Лиги конференций, в котором встретятся турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «Samsun 19 May Stadium», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Вингер Андрей Ярмоленко пропустит этот поединок из-за простуды – об этом сообщила пресс-служба «бело-синих» на официальном сайте. Еще несколько футболистов продолжают восстанавливаться после травм.
«Последняя информация о травмированных игроках ФК «Динамо» (Киев):
- Андрей Ярмоленко простудился и пропустит ближайший матч команды в Лиге конференций против «Самсунспора»;
- Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножной мышцы. В процессе восстановления также Кристиан Биловар;
- Анхель Торрес продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения, он близок к возвращению в общую тренировочную группу», – сообщил клуб.
В первом туре Лиги конференций подопечные Александра Шовковского потерпели поражения от английского «Кристал Пэлас» (0:2), а «Самсунспор» на выезде одолел польскую «Легию» (1:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кампф и Нико Пас помогли хозяевам одержать комфортную победу в матче седьмого тура
Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»