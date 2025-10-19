Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
19 октября в 18:30 состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Англии
19 октября в 18:30 состоится матче 8-го тура Английской Премьер-лиги.
На стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры Арне Слот и Рубен Аморим рассчитывают выиграть Северо-западное дерби
В турнирной таблице впереди Арсенал (19 очков) и Ман Сити (16), а Ливерпуль идет на 3-й позиции (15).
Манчестер Юнайтед набрал 10 баллов и занимает 11-е место.
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется 19 октября в 15:30 по Киеву
Киевляне снова потеряли очки