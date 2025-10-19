Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 октября 2025, 14:48
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

19 октября в 18:30 состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 18:30 состоится матче 8-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры Арне Слот и Рубен Аморим рассчитывают выиграть Северо-западное дерби

В турнирной таблице впереди Арсенал (19 очков) и Ман Сити (16), а Ливерпуль идет на 3-й позиции (15).

Манчестер Юнайтед набрал 10 баллов и занимает 11-е место.

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
