19 октября в 18:30 состоится матче 8-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед».

Главные тренеры Арне Слот и Рубен Аморим рассчитывают выиграть Северо-западное дерби

В турнирной таблице впереди Арсенал (19 очков) и Ман Сити (16), а Ливерпуль идет на 3-й позиции (15).

Манчестер Юнайтед набрал 10 баллов и занимает 11-е место.

Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports