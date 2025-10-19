Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Англия
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команды сыграют матч восьмого тура АПЛ

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine.

19 октября, в центральной битве 8 тура АПЛ между собой сыграют Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Старт чемпионата для Ливерпуля был эффектным, команда одержала пять побед кряду, но фактически всегда забивала решающие мячи в концовке. Было очевидным, что кредит должен завершиться, так и случилось, клуб на серии из трех поражений, два из них было в чемпионате.

Из-за да такого спада, Ливерпуль отлетел уже на третье место, но есть игра в запасе, отставание от первой строчки составляет 4 очка. Часто перерыв на матчи сборных негативно влияет на топ-клубы, но «мерсесайдцам» такая пауза может пойти на пользу. Сейчас у команды есть не только возможность закрыть неприятную серию, а и одолеть принципиального соперника.

Манчестер Юнайтед

Этот сезон начинается для МЮ не лучшим образом, 3 победы столько же поражений и одна ничья, что позволяет находиться в середине турнирной таблице. Пока Аморим явно не выглядит тем самым наследником Фергюссона, которого все ждут.

В последнем туре Манчестер одолел на своем поле неуступчивый Сандерленд – 2:0. Со стабильностью у команды большие проблемы, есть немалая угроза провалить очередной сезон, хотя клуб даже не отвлекается на еврокубки, как другие конкуренты. В идеале, МЮ должен бороться за Лигу чемпионов, хотя даже попадание в топ-6 будет непростым заданием.

В таком большом матче команда может сыграть хорошо, набрать очки, а потом провалиться против условного Бернли. Возможно, этот сезон будет неким переломом, дело в психологии.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, которая имеет больше сотни лет. В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл в гостях 3:0, а вот дома сыграл 2:2.

Прогноз

Как бы не играли команды, такая афиша всегда будет в моде. Хозяева обоснованно котируются фаворитами, но их ждет непростое испытание. Жду захватывающего матча и возьму на чистую победу «мерсесайдцев», но ставить на такой матч большой риск.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
19 октября 2025 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
