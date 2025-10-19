Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры

Аргентинский вингер полностью сконцентрирован на проекте «Интер Майами»

Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вингер сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Представитель Major League Soccer – «Интер Майами» – провел успешные переговоры с 38-летним футболистом о продлении сотрудничества. По информации источника, Месси полностью доволен свои положением в нынешнем клубом и не собирается его покидать.

Сторонам осталось согласовать юридические детали будущего нового контракта и финансовые условия, однако с этим не будет никаких проблем. Ожидается, что после завершения карьеры аргентинец останется в структуре «Интер Майами», где получит одну из руководящих должностей.

Месси перебрался в США июле 2023 года на правах свободного агента и подписал контракт до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне вингер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.

В ночь на 19 октября Лионель помог своей команде одолеть «Нэшвилл», занять третье место в регулярном чемпионате и пробиться в плей-офф. Кроме того, аргентинец занял первое место в гонке бомбардиров.

По теме:
Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон
Месси в 60-й раз в карьере оформил хет-трик. Насколько отстает от Роналду?
Месси в 9-й раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Mark4854590
Так а нащо Мессі кудись йти та щось змінювати, коли й так усе чудово
Ответить
0
Fastovec
На пенсію, в пенсійний клуб
Ответить
-4
