Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Аргентинский вингер полностью сконцентрирован на проекте «Интер Майами»
Вингер сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Представитель Major League Soccer – «Интер Майами» – провел успешные переговоры с 38-летним футболистом о продлении сотрудничества. По информации источника, Месси полностью доволен свои положением в нынешнем клубом и не собирается его покидать.
Сторонам осталось согласовать юридические детали будущего нового контракта и финансовые условия, однако с этим не будет никаких проблем. Ожидается, что после завершения карьеры аргентинец останется в структуре «Интер Майами», где получит одну из руководящих должностей.
Месси перебрался в США июле 2023 года на правах свободного агента и подписал контракт до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне вингер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.
В ночь на 19 октября Лионель помог своей команде одолеть «Нэшвилл», занять третье место в регулярном чемпионате и пробиться в плей-офф. Кроме того, аргентинец занял первое место в гонке бомбардиров.
🚨🇺🇸 Leo Messi closes regular season with Inter Miami at 48 G/A and talks over new contract remain at very advanced stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025
Messi, expected to stay and sign new deal at the club with final details being sorted…
…as he’s fully focused on Inter Miami project. ⏳✍🏼 pic.twitter.com/mkd1SD6gOG
