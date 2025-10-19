Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры

Вингер сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Представитель Major League Soccer – «Интер Майами» – провел успешные переговоры с 38-летним футболистом о продлении сотрудничества. По информации источника, Месси полностью доволен свои положением в нынешнем клубом и не собирается его покидать.

Сторонам осталось согласовать юридические детали будущего нового контракта и финансовые условия, однако с этим не будет никаких проблем. Ожидается, что после завершения карьеры аргентинец останется в структуре «Интер Майами», где получит одну из руководящих должностей.

Месси перебрался в США июле 2023 года на правах свободного агента и подписал контракт до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне вингер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.

В ночь на 19 октября Лионель помог своей команде одолеть «Нэшвилл», занять третье место в регулярном чемпионате и пробиться в плей-офф. Кроме того, аргентинец занял первое место в гонке бомбардиров.