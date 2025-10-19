ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечной атаки
В сети набирает популярности история про поступок Лионеля Месси
Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал трогательную историю о звонке, который получил от Лионеля Месси после сердечного приступа в 2019 году.
«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, и меня срочно доставили в больницу. На следующий день позвонил неизвестный номер… Это был Месси», – вспоминает Касильяс.
«Он сказал: «Привет, Икер. У меня не было твоего номера, но я достал его у Пике. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе букет цветов»».
Этот поступок аргентинской звезды произвел огромное впечатление на легендарного голкипера.
Несмотря на годы напряженного соперничества между «Реалом» и «Барселоной», Месси проявил уважение и человечность, которые не остались незамеченными болельщиками.
История быстро разошлась по соцсетям – фанаты отмечают, что «вот почему Месси любят не только за футбол, но и за сердце».
