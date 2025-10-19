Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечной атаки
19 октября 2025, 05:23
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечной атаки

В сети набирает популярности история про поступок Лионеля Месси

ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечной атаки
Instagram. Икер Касильяс

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал трогательную историю о звонке, который получил от Лионеля Месси после сердечного приступа в 2019 году.

«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, и меня срочно доставили в больницу. На следующий день позвонил неизвестный номер… Это был Месси», – вспоминает Касильяс.

«Он сказал: «Привет, Икер. У меня не было твоего номера, но я достал его у Пике. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе букет цветов»».

Этот поступок аргентинской звезды произвел огромное впечатление на легендарного голкипера.

Несмотря на годы напряженного соперничества между «Реалом» и «Барселоной», Месси проявил уважение и человечность, которые не остались незамеченными болельщиками.

История быстро разошлась по соцсетям – фанаты отмечают, что «вот почему Месси любят не только за футбол, но и за сердце».

Икер Касильяс Лионель Месси Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник: Instagram
