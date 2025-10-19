ФОТО. Тони Кроос впечатлил выбором новой занятости после карьеры

Тони Кроос стал тренером – теперь обучает детей в собственной академии в Мадриде.

Легендарный немецкий полузащитник, завершивший карьеру летом 2024-го года, теперь работает тренером в своей собственной академии «Toni Kroos Academy», расположенной в Мадриде.

Методика академии Крооса основывается не только на техническом и тактическом совершенствовании, но и на воспитании характера.

«Наша опытная команда тренеров под руководством Тони Крооса реализует методику, созданную специально для развития не только футбольных навыков, но и таких качеств, как командная работа, мотивация и целеустремленность. Солидарность, сплоченность, личностное развитие, коммуникация и равенство – основные принципы нашей программы», – говорится в описании академии.

Бывший хавбек «Реала» и сборной Германии теперь делится своим опытом с юными футболистами, передавая им знания, профессионализм и ту самую дисциплину, благодаря которой он стал одним из лучших игроков своего поколения.