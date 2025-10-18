Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 18 октября, проходит матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором играют римская «Рома» и «Интер».

Игра проходит в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Начало поединка было запланировано на 21:45 по киевскому времени. Артем Довбик начал матч на скамейке запасных «Интера».

Серия А. 7-й тур, 18 октября.

Рома – Интер – 0:0 (обновляется)