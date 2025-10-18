Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
18 октября 2025, 21:47
Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча центрального поединка Серии А

Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 18 октября, проходит матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором играют римская «Рома» и «Интер».

Игра проходит в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка было запланировано на 21:45 по киевскому времени. Артем Довбик начал матч на скамейке запасных «Интера».

Серия А. 7-й тур, 18 октября.

Рома – Интер – 0:0 (обновляется)

Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Интер видео голов и обзор
