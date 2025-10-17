Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
18.10.2025 21:45 - : -
Интер Милан
Италия
17 октября 2025, 21:16 | Обновлено 17 октября 2025, 21:17
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября поединок 7-го тура итальянской Серии А

Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 18 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
