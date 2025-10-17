18.10.2025 21:45 - : -
Италия17 октября 2025, 21:16 | Обновлено 17 октября 2025, 21:17
49
0
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября поединок 7-го тура итальянской Серии А
17 октября 2025, 21:16 | Обновлено 17 октября 2025, 21:17
49
0
В субботу, 18 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Интер».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ИнтерСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 21:21 1
Пока Мичел сохраняет должность
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 19
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Футбол | 17.10.2025, 07:18
Футбол | 17.10.2025, 04:38
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 20:05 1
16.10.2025, 02:45
16.10.2025, 06:02
16.10.2025, 03:44 1
16.10.2025, 06:05 1
15.10.2025, 18:20 10
16.10.2025, 16:59 192
16.10.2025, 22:00 1