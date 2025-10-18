Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме
18.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
18 октября 2025, 23:41 | Обновлено 18 октября 2025, 23:43
Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме

Миланцы взяли три очка в Риме

18 октября 2025, 23:41 | Обновлено 18 октября 2025, 23:43
Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 18 октября, прошел матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли римская «Рома» и «Интер».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал Анж-Йоан Бонни, который забил на шестой минуте матча.

Украинец Артем Довбик начал в запасе и вышел на поле на 55-й минуте.

«Интер» благодаря этой победе возглавил Серию А, имея 15 очков в активе. У «Ромы» столько же баллов и третья позиция.

Серия А. 7-й тур, 18 октября.

Рома – Интер – 0:1
Голы: Бонни, 6 мин.

Рома: Свилар, Ндика (Зюлковский 55), Манчини, Эрмосо (Бальданчи 74), Пеллегрини (Довбик 55), Зуле (Фергюсон 80), Франса, Челик, Кристанте Коне, Дибала (Бейли 74).

Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканжи, Димарко (Аугусто 82), Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези 62), Барелла (Зелинский 82), Мартинес (Эспозито 61), Бонни (Сучич 69).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
