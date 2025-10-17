Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

В рамках седьмого тура Серии А, свою встречу проведут Рома – Интер. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Текущий сезон для римлян складывается неплохо, 5 побед в шести встречах позволяют делить лидерство с Наполи в чемпионате. Есть вопросы на счет стиля игры, всего 7 забитых мячей в шести играх, явный акцент на надежную игру в обороне, с двумя пропущенными. От Гаспперини ожидали другого стиля, но возможно он выбирает ту модель, которую позволяет состав.

В Лиге Европы у «волков» одна победа и одно поражение, там команда вполне может пробиться в плей-офф. Напомню, «волков» представляет и украинский нападающий Артем Довбик, хотя основным при новом тренере его сложно назвать, но на поле он регулярно появляется. В последнем туре римляне смогли одержать непростую выездную победу над Фиорентиной – 2:1.

Интер

Миланский клуб переживают трансформацию, ведь у клуба новый тренер, после многих успешных сезонов ушел Симоне Индзаги, а его сменил Кристиан Киву. Пока Интер не может похвастаться былой стабильностью, хотя с результатами не все так плохо. На счету «сине-черных» 4 победы при двух поражениях в чемпионате, что позволяет занимать текущее четвертое место, отставание от лидера составляет всего три очка.

В последнем туре команда уверенно разобралась на своем поле с новичком Кремонезе – 4:1. Пока нет проблем в основном раунде Лиги чемпионов, там клуб одержал две победы в двух матчах. Интер забивает больше всех в чемпионате, почти три мяча за игру в среднем, но при этом и пропустили целых 8 мячей. Пока матчи против сильных соперников давались миланцам нелегко, посмотрим, как будет на этот раз.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, если вспомнить прошлый сезон, команды обменялись выездными победами с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

В таких матчах сложно кому-то отдать перевес, изначально букмекеры не выделяли фаворита, но сейчас у гостей выше шансы на успех.

В таком матче все может решать один забитый мяч, не думаю, что игра будет открытой. Я считаю интересной ставку 1Х – Рома не проиграет за 1,6.