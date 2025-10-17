Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26
Чемпионат Италии
Рома
18.10.2025 21:45 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 октября 2025, 14:19 |
48
0

Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26

Поединок 7-го тура чемпионата Италии начнется 18 октября в 21:45 по Киеву

17 октября 2025, 14:19 |
48
0
Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

В рамках седьмого тура Серии А, свою встречу проведут Рома – Интер. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Текущий сезон для римлян складывается неплохо, 5 побед в шести встречах позволяют делить лидерство с Наполи в чемпионате. Есть вопросы на счет стиля игры, всего 7 забитых мячей в шести играх, явный акцент на надежную игру в обороне, с двумя пропущенными. От Гаспперини ожидали другого стиля, но возможно он выбирает ту модель, которую позволяет состав.

В Лиге Европы у «волков» одна победа и одно поражение, там команда вполне может пробиться в плей-офф. Напомню, «волков» представляет и украинский нападающий Артем Довбик, хотя основным при новом тренере его сложно назвать, но на поле он регулярно появляется. В последнем туре римляне смогли одержать непростую выездную победу над Фиорентиной – 2:1.

Интер

Миланский клуб переживают трансформацию, ведь у клуба новый тренер, после многих успешных сезонов ушел Симоне Индзаги, а его сменил Кристиан Киву. Пока Интер не может похвастаться былой стабильностью, хотя с результатами не все так плохо. На счету «сине-черных» 4 победы при двух поражениях в чемпионате, что позволяет занимать текущее четвертое место, отставание от лидера составляет всего три очка.

В последнем туре команда уверенно разобралась на своем поле с новичком Кремонезе – 4:1. Пока нет проблем в основном раунде Лиги чемпионов, там клуб одержал две победы в двух матчах. Интер забивает больше всех в чемпионате, почти три мяча за игру в среднем, но при этом и пропустили целых 8 мячей. Пока матчи против сильных соперников давались миланцам нелегко, посмотрим, как будет на этот раз.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, если вспомнить прошлый сезон, команды обменялись выездными победами с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

В таких матчах сложно кому-то отдать перевес, изначально букмекеры не выделяли фаворита, но сейчас у гостей выше шансы на успех.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ромы – 3,34, ничья – 3,27, победа Интера – 2,27. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком матче все может решать один забитый мяч, не думаю, что игра будет открытой. Я считаю интересной ставку 1Х – Рома не проиграет за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Рома
18 октября 2025 -
21:45
Интер Милан
Рома не проиграет 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга
Футбол | 17 октября 2025, 14:03 0
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга

Поединок восьмого тура Лиги 1 состоится в пятницу, 17 октября

Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Футбол | 17 октября 2025, 08:46 9
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?

Рассказываем об успехах звездных нападающих в этом сезоне

Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16.10.2025, 15:18
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16.10.2025, 16:59
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
15.10.2025, 18:20 11
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем