Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Собаки бывшего игрока АПЛ растерзали ретривера. Он признал вину
18 октября 2025, 04:33 |
144
0

Саид Бенрахма угодил в неприятную историю

Instagram. Саид Бенрахма

Бывший игрок «Вест Хэма» и нынешний полузащитник «Неом СК» Саид Бенрахма оказался в центре скандала, связанного с его домашними питомцами.

Суд в Лондоне оштрафовал футболиста на £12 000 после того, как его две собаки породы XL Bully набросились на золотистого ретривера и причинили ранения человеку.

Инцидент произошел летом 2023 года, когда Бенрахма еще проживал в Восточном Лондоне. По данным суда, животные вырвались из дома через боковую дверь, которую, по словам защиты, случайно оставил открытой один из работников.

Бенрахма признал себя виновным по двум пунктам – в содержании «опасно вышедших из-под контроля собак».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Суд постановил: штраф £5 000 за каждое нападение; компенсацию £2 500 владельцу пострадавшего ретривера; оплату расходов на содержание животных в приюте — £495.

Судья отметил, что это первый случай, когда приговор выносится человеку, находящемуся за пределами Великобритании. Бенрахма, по словам защиты, полностью признал вину и «глубоко сожалеет» о случившемся.

В настоящее время собаки находятся во Франции. Инцидент произошел незадолго до введения запрета на содержание породы XL Bully в Англии и Уэльсе, принятого после серии нападений с тяжелыми последствиями.

С момента перехода в «Неом СК» Бенрахма старается возобновить карьеру, однако теперь его имя вновь оказалось в заголовках – на этот раз не из-за футбола, а из-за трагического происшествия, вызвавшего большой общественный резонанс.

фото Вест Хэм Неом СК Саид Бенрахма Английская Премьер-лига lifestyle скандал
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
