В субботу, 18 октября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье



Начало сезона для житомирского «Полесья» было сложным, так как вновь пришел новый главный тренер, и пусть он привел за собой тренерский штаб и некоторых бывших футболистов «Александрии», но чуда не случилось. «Волки» под руководством Руслана Ротаня должны были сразу давать результат в квалификации к Лиге конференций УЕФА, но в сумасшедшей логистике перегорели, да и жребий в виде итальянской «Фиорентины» в плей-офф выглядел сущим издевательством.

Именно в тот период у «Полесья» и была пресловутая серия из шести поражений кряду во всех турнирах, по ходу которой кто-то мог и усомниться в правильности направления развития клуба при новом тренере. Но затем житомиряне выдали серию без потерь очков в чемпионате длиной в четыре матча, за счет чего восстановили свои позиции и сейчас вновь находятся в четверке лучших команд страны. Впереди них «Кривбасс», который команда Ротаня уже обыгрывала (1:0) по ходу этих успешных матчей. Особняком стоит провал и закономерный вылет из Кубка Украины от «Руха» (0:3) – там что-то пошло не так.

Но что ждет «волков» далее? Календарь в ноябре-декабре открывает им возможности набрать достаточно очков для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и находится на высоких позициях уже к концу первой части чемпионата. Матчи против «Динамо», «Шахтера» и «Кривбасса» тогда останутся позади, и лишь поединок против «Металлиста 1925» за главенство на житомирском «Центральном» выглядит реальным испытанием. С другой стороны, позади почти две недели без официальных матчей, и если первая такая пауза позволила Ротаню перезагрузить команду, то вторая может сбить победный настрой. Никогда не знаешь, как сработают лишние отпускные дни.

Шахтер



А вот кому этот перерыв в две недели был действительно необходим, так это донецкому «Шахтеру». После разгрома от черкасского ЛНЗ (1:4) так и вовсе всей команде Арды Турана впору было пройти курс психологической реабилитации, так как то, что коллектив Виталия Пономарева сделал с «горняками» на «Арене Львов» в тот вечер, далеко не каждой команде в Украине дано. Шокирующее поражения. Но уже не первое подобное для дончан за последние годы.

И теперь «Шахтеру», за несколько дней до крайне сложного номинально домашнего матча против польской «Легии» в Лиге конференций, где из «домашнего» для украинского клуба будет приблизительно ничего, предстоит сыграть против одного из наиболее сложных соперников в новейшей истории. Марино Пушич, в том числе, завершил свою каденцию в прошлом сезоне на том, что его команда впервые(!) в истории сумела забить в ворота «волков» и сразу же отпраздновала первую победу соответственно. До этого «Полесье» было для «горняков» каким-то криптонитом.

И раз уж Туран ничего не сумел придумать для противостояния команде Пономарева, хотя, если разобраться более детально, в той игре у «Шахтера» и карт на руках особо не было, как сейчас вновь стало модно говорить, то теперь для турецкого специалиста будет настоящее комбо – против «Александрии» Ротаня «Шахтер» в прошлом сезоне также играл с большим скрипом, да и бренд «Полесья» теперь для дончан является сильным раздражителем, по всей видимости. А на кону тем временем стоит первое место в турнирной таблице. Еще и результаты игр «Динамо» и «Кривбасса» будут известны обеим командам до стартового свистка, если обойдется без форс-мажоров.

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и «Шахтера» ранее пересекались 6 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Полесья» – 4 успешных матча. Разница голов – 4:1. Команды последний раз играли между собой в апреле этого года, когда на стадионе «Центральный» в Житомире гол Алиссона принес победу донецкому коллективу в овертайме полуфинала Кубка Украины (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Александр Афанасьев из Харькова, который на своем счету имеет 22 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Игорь Рыбченко и Денис Романов, а резервным арбитром отработает Андрей Коваленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николаем Балакиным и Семеном Шлончаком. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием «Полесья» – 4 победы, 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Шахтером» он пересекался 2 раза – 2 победы.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Андриевский, Бабенко, Шепелев – Брагару, Филиппов, Велетень.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Очеретько, Марлон, Бондаренко – Невертон, Элиас, Педриньо да Силва.