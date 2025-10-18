18.10.2025 18:00 – FT 0 : 0
Полесье – Шахтер – 0:0. Сухая ничья в дождливую погоду. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты поединка УПЛ
В субботу, 18 октября, прошел матч 9-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Полесье» и «Шахтер».
Команды сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Матч завершился в сухую ничью – 0:0.
Сейчас «Шахтер» имеет 18 очков, тогда как «Полесье» с 16 баллами занимает четвертое место.
УПЛ. 9-й тур, 18 октября.
Полесье – Шахтер – 0:0
