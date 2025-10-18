Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Шахтер – 0:0. Сухая ничья в дождливую погоду. Видеообзор матча
Премьер-лига
Полесье
18.10.2025 18:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 20:57 |
1358
3

Полесье – Шахтер – 0:0. Сухая ничья в дождливую погоду. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты поединка УПЛ

18 октября 2025, 20:57 |
1358
3 Comments
Полесье – Шахтер – 0:0. Сухая ничья в дождливую погоду. Видеообзор матча
УПЛ

В субботу, 18 октября, прошел матч 9-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Полесье» и «Шахтер».

Команды сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сейчас «Шахтер» имеет 18 очков, тогда как «Полесье» с 16 баллами занимает четвертое место.

УПЛ. 9-й тур, 18 октября.

Полесье – Шахтер – 0:0

По теме:
Арда ТУРАН: «Вы бы видели его ногу. Он даже ходить не может»
ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча
Карпаты – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЛИК: «Красная? Не обращался к судье. Я хлопал, чтобы подбодрить команду»
Футбол | 18 октября 2025, 20:29 0
ФЛИК: «Красная? Не обращался к судье. Я хлопал, чтобы подбодрить команду»
ФЛИК: «Красная? Не обращался к судье. Я хлопал, чтобы подбодрить команду»

Тренер «Барселоны» эмоционально оценил победу над «Жироной»

Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18 октября 2025, 10:49 6
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»

Виктор считает, что Андрею следует завершать профессиональную карьеру

Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18.10.2025, 17:27
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18.10.2025, 07:02
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18.10.2025, 06:44
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ФК "КРИВБАС" - новоспечений лідер УПЛ. Кривбасу до чемпіонства залишилось зіграти лише 21 матч.
завтра "Металіст-1925" займе друге місце і підтримає криворіжців!!!  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Полісся виграло, ура, тільки футбольні правила були для однієї команди, друга грала як ногами так і руками, по такій грі думаю під кінець гри житомиряни догравали десь би в сімох, а так звісно арбітри молодці , браво .
Ответить
-2
Популярные новости
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 10
Бокс
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
16.10.2025, 21:01 9
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем