В субботу, 18 октября, прошел матч 9-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Полесье» и «Шахтер».

Команды сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

Сейчас «Шахтер» имеет 18 очков, тогда как «Полесье» с 16 баллами занимает четвертое место.

УПЛ. 9-й тур, 18 октября.

Полесье – Шахтер – 0:0