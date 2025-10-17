Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
18.10.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 20:39 |
25
0

Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги

17 октября 2025, 20:39 |
25
0
Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В суботу, 18 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Шахтер». Матч пройдет в Житомире на поле "Центрального городского стадиона «Полесье», игра начнется в 18:00.

Житомир примет центральный матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся местное «Полесье» и донецкий «Шахтёр». Подопечные Руслана Ротаня намерены продолжить свою победную серию, которая уже насчитывает четыре матча. Предстоящая встреча станет отличным испытанием и возможностью подтвердить готовность команды бороться за чемпионство. Соперником «Полесья» будет «Шахтёр», неожиданно потерпевший разгромное поражение от ЛНЗ (1:4) в предыдущем туре. Несмотря на это, донецкий клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, однако целая группа преследователей, включая «Полесье», готова воспользоваться любой их следующей осечкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
18 октября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Полесье не проиграет 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 5
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17 октября 2025, 09:06 15
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер

Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода

Гвардиола сказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере
Футбол | 17.10.2025, 19:59
Гвардиола сказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере
Гвардиола сказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Футбол | 17.10.2025, 15:00
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 11
Теннис
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 12
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем