В суботу, 18 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Шахтер». Матч пройдет в Житомире на поле "Центрального городского стадиона «Полесье», игра начнется в 18:00.

Житомир примет центральный матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся местное «Полесье» и донецкий «Шахтёр». Подопечные Руслана Ротаня намерены продолжить свою победную серию, которая уже насчитывает четыре матча. Предстоящая встреча станет отличным испытанием и возможностью подтвердить готовность команды бороться за чемпионство. Соперником «Полесья» будет «Шахтёр», неожиданно потерпевший разгромное поражение от ЛНЗ (1:4) в предыдущем туре. Несмотря на это, донецкий клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, однако целая группа преследователей, включая «Полесье», готова воспользоваться любой их следующей осечкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.