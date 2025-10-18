Барселона – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед матчем «Барселона» с 19 очками занимает второе место, а «Жирона» идет на 17-й позиции (6 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция