Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 – перерыв 1 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Барселона – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 17:15 поединок 8-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед матчем «Барселона» с 19 очками занимает второе место, а «Жирона» идет на 17-й позиции (6 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Жирона), асcист Арнау Мартинес.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона), асcист Ламин Ямал.
По теме:
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
ФОТО. Жирона показала Ваната, Цыганкова и Крапивцова перед игрой с Барсой
Украинцы выйдут? Барселона и Жирона назвали составы на матч Ла Лиги
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Жирона Барселона - Жирона Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 0
