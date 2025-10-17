Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

18 октября на Стадио Олимпико пройдет матч 7-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Интером.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда была близка к тому, чтобы провести по-настоящему запоминающийся сезон в 2023/2024. А Раньери мог добиться еще одного футбольного подвига, пусть и меньше масштабом, чем победа в АПЛ с Лестером. Он вернулся в Рим год назад, после того, как тут уволили и Де Росси, и Юрича, в разгар кризиса... И чуть не поднял весной старых-новых подопечных в Лигу чемпионов. Помешала одна лишняя осечка весной - отстали все же на очко от Ювентуса и закончили пятыми.

Сейчас тренирует Гасперини, и у него все более буднично, даже скучно (стиль стал очень прагматичен, если сравнивать с Аталантой). Видно, что Джан Пьеро гнет свою линию, перестраивая коллектив и экспериментируя, в том числе и с Довбиком. И даже сейчас побед хватает, в том числе в дерби с Лацио. Но бывали и осечки - 0:1 с Торино в Серии А и с Лиллем в Лиге Европы. Причем оба раза дома!

Интер

Клуб прошлый сезон провел иначе, но тоже максимально драматично. Еще в середине весны вовсю рассуждали о том, каковы шансы на требл (и ведь они росли с каждой неделей), но в итоге гранд из Милана вообще остался без трофеев, а последним матчем для Симоне Индзаги на посту стали 0:5 в финале Лиги чемпионов.

Уже в начале лета на пост тренера заступил Киву, что тут немало времени провел как футболист. В целом, получается неплохо, и большинство матчей получается выигрывать. Но были и исключение: и на клубном чемпионате мира вылетели итальянцы довольно рано. И в Серии А уже успели уступить и Удинезе, и Ювентусу.

Статистика личных встреч

В 2023-2024, в четырех очных поединках кряду, выигрывала команда из Милана. Но в конце апреля он уступил, причем на Джузеппе Меацца - одна из главных осечек, что стоила скудетто.

Прогноз

Букмекерские конторы все же больше верят в гостей, даже на выезде. Но тем выгоднее ставить на их соперника - берем победу хозяев с форой 0 (коэффициент - 2,1).