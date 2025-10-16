Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Команда заслуживает твердой четверки»
Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2025, 23:58 |
Главный тренер сборной Украины U-20 оценил игру своих подопечных на ЧМ U-20

УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко оценил выступления своих подопечных на чемпионате мира. Команда дошла до 1/8 финала, где уступила Испании.

– Дмитрий, как вы оцените выступление сборной Украины на чемпионате мира?

– Думаю, что за свои результаты в Чили команда заслуживает твердой четверки. Первое, на что мы обращаем внимание, это качество игры, а оно было неплохим. Был и хороший результат на групповом этапе. В этой части турнира только две команды выступили лучше (Япония и Аргентина набрали по девять очков). К сожалению, судьба распорядилась так, что в 1/8 нам предстояло встретиться с Испанией – лучшей командой Европы и одной из лучших в мире. Но опять же, я поблагодарил своих подопечных, которые пытались не просто играть, а показывать содержательный футбол на этом турнире.

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
