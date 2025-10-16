Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА начал расследование против итальянского топ-клуба
Италия
16 октября 2025, 21:09 | Обновлено 16 октября 2025, 22:40
УЕФА начал расследование против итальянского топ-клуба

«Ювентус» снова столкнулся с проблемами с финансовым фейр-плей

УЕФА начал расследование против итальянского топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА начал расследование против «Ювентуса» по возможным нарушениям финансового фейр-плей (ФФП).

Клуб попал под наблюдение со стороны высшего европейского органа за превышение лимита расходов в 30 млн евро в период с 2022 по 2025 годы. Это подтверждается опубликованной сегодня финансовой отчетностью туринцев.

«Что касается параметра Правила доходов от футбола, 18 сентября, как это обычно бывает в подобных ситуациях для клубов, участвующих в соревнованиях УЕФА, клуб получил от УЕФА уведомление о возбуждении производства по возможному нарушению этого правила в течение трехлетнего периода 2022 – 2025 гг».

Результат этого производства, которое также будет учитывать текущие и будущие показатели всех финансовых параметров УЕФА, ожидается весной 2026 года и может привести к возможному финансовому штрафу, а также возможным спортивным ограничениям. В частности, на клуб может быть наложено ограничение на регистрацию новых игроков в списках соревнований УЕФА.

Отметим, что УЕФА уже возбуждал производство, которое открылось 1 декабря 2022 года и завершилось в июле 2023 года, по итогам которого «Ювентус» был вынужден выплатить 10 миллионов евро за нарушение ФФП.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе из клуба генерального директора Маурицио Сканавино.

Ювентус финансовый фейр-плей УЕФА
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
