УЕФА начал расследование против итальянского топ-клуба

УЕФА начал расследование против «Ювентуса» по возможным нарушениям финансового фейр-плей (ФФП).

Клуб попал под наблюдение со стороны высшего европейского органа за превышение лимита расходов в 30 млн евро в период с 2022 по 2025 годы. Это подтверждается опубликованной сегодня финансовой отчетностью туринцев.

«Что касается параметра Правила доходов от футбола, 18 сентября, как это обычно бывает в подобных ситуациях для клубов, участвующих в соревнованиях УЕФА, клуб получил от УЕФА уведомление о возбуждении производства по возможному нарушению этого правила в течение трехлетнего периода 2022 – 2025 гг».

Результат этого производства, которое также будет учитывать текущие и будущие показатели всех финансовых параметров УЕФА, ожидается весной 2026 года и может привести к возможному финансовому штрафу, а также возможным спортивным ограничениям. В частности, на клуб может быть наложено ограничение на регистрацию новых игроков в списках соревнований УЕФА.

Отметим, что УЕФА уже возбуждал производство, которое открылось 1 декабря 2022 года и завершилось в июле 2023 года, по итогам которого «Ювентус» был вынужден выплатить 10 миллионов евро за нарушение ФФП.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе из клуба генерального директора Маурицио Сканавино.