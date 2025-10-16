Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
16 октября 2025, 22:33 | Обновлено 16 октября 2025, 22:35
Незаконная застройка. Месси рискует остаться без особняка

Муниципальные органы Ибицы начали расследование

Незаконная застройка. Месси рискует остаться без особняка
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный вингер «Интер» Майами Лионель Месси рискует потерять свой особняк на Ибице, оцененный в 11 миллионов евро.

Дом в Сант-Хосеп-де-Са-Талая на западном побережье был построен на охраняемой территории без необходимых разрешений, что вызвало споры.

У Лионеля нет действующих лицензий на использование особняка: ни продать, ни сдать его в аренду он в настоящее время не может. Также аргентинцу запрещено проводить дополнительные работы на территории дома в соответствии с указом.

Муниципальные органы уже начали расследование по факту незаконного строительного вмешательства.

Лионель Месси Испания особняк
Андрей Витренко Источник: A Bola
