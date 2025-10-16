Незаконная застройка. Месси рискует остаться без особняка
Муниципальные органы Ибицы начали расследование
Звездный вингер «Интер» Майами Лионель Месси рискует потерять свой особняк на Ибице, оцененный в 11 миллионов евро.
Дом в Сант-Хосеп-де-Са-Талая на западном побережье был построен на охраняемой территории без необходимых разрешений, что вызвало споры.
У Лионеля нет действующих лицензий на использование особняка: ни продать, ни сдать его в аренду он в настоящее время не может. Также аргентинцу запрещено проводить дополнительные работы на территории дома в соответствии с указом.
Муниципальные органы уже начали расследование по факту незаконного строительного вмешательства.
