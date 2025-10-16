Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 октября 2025, 17:23 | Обновлено 16 октября 2025, 17:24
21 год назад Лионель Месси дебютировал за Барселону

Случилось это в дерби Каталонии

21 год назад Лионель Месси дебютировал за Барселону
beInSports. Лионель Месси

21 год назад легендарный Лионель Месси дебютировал за «Барселону».

Случилось это в матче чемпионата Испании, в котором «сине-гранатовые» играли с «Эспаньолом». На тот момент 17-летний аргентинец вышел на поле со скамьи запасных на 82-й минуте вместо Деку, забившего единственный мяч в той встрече.

Лионель вместе с «Барселоной» завоевал четыре Лиги чемпионов, 10 чемпионатов Испании, семь Кубок Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и три Клубных чемпионата мира.

Также в качестве игрока каталонского гранда Лионель завоевал шесть «Золотых бутс» и пять «Золотых мячей».

Лионель Месси Барселона в этот день Ла Лига чемпионат Испании по футболу дебют Эспаньол Эспаньол - Барселона
