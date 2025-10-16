21 год назад Лионель Месси дебютировал за Барселону
Случилось это в дерби Каталонии
21 год назад легендарный Лионель Месси дебютировал за «Барселону».
Случилось это в матче чемпионата Испании, в котором «сине-гранатовые» играли с «Эспаньолом». На тот момент 17-летний аргентинец вышел на поле со скамьи запасных на 82-й минуте вместо Деку, забившего единственный мяч в той встрече.
Лионель вместе с «Барселоной» завоевал четыре Лиги чемпионов, 10 чемпионатов Испании, семь Кубок Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и три Клубных чемпионата мира.
Также в качестве игрока каталонского гранда Лионель завоевал шесть «Золотых бутс» и пять «Золотых мячей».
We had no idea what was coming. pic.twitter.com/MdFKU7xyru— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2025
