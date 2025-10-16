Другие новости16 октября 2025, 13:12 | Обновлено 16 октября 2025, 14:07
Желько Любенович возглавил команду из чемпионата Грузии
Специалист возглавил «Гагру»
16 октября 2025, 13:12 | Обновлено 16 октября 2025, 14:07
В карьере сербского специалиста Желько Любеновича наметился неожиданный поворот.
Как стало известно из источников Sport.ua, он получил предложение встать у руля клуба, в котором ранее уже работал – грузинского ФК «Гагра».
В 2022 году Любенович в течение двух с половиной месяцев занимал в нем должность спортивного директора.
Предыдущим местом работы 44-летнего серба была полтавская «Ворскла», с которой он был вынужден расстаться в июле этого года. Еще раньше он возглавлял «Минай», где проработал с ноября 2023 по январь 2025 года.
