Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желько Любенович возглавил команду из чемпионата Грузии
Другие новости
16 октября 2025, 13:12 | Обновлено 16 октября 2025, 14:07
590
0

Желько Любенович возглавил команду из чемпионата Грузии

Специалист возглавил «Гагру»

16 октября 2025, 13:12 | Обновлено 16 октября 2025, 14:07
590
0
Желько Любенович возглавил команду из чемпионата Грузии
ФК Минай. Желько Любенович

В карьере сербского специалиста Желько Любеновича наметился неожиданный поворот.

Как стало известно из источников Sport.ua, он получил предложение встать у руля клуба, в котором ранее уже работал – грузинского ФК «Гагра».

В 2022 году Любенович в течение двух с половиной месяцев занимал в нем должность спортивного директора.

Предыдущим местом работы 44-летнего серба была полтавская «Ворскла», с которой он был вынужден расстаться в июле этого года. Еще раньше он возглавлял «Минай», где проработал с ноября 2023 по январь 2025 года.

По теме:
Почти нокаут. Украинский боксер уверенно победил боснийца
Источник: Любенович возобновит тренерскую карьеру. Уже нашел новый клуб
Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины
Желько Любенович Гагра чемпионат Грузии по футболу инсайд назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Футбол | 15 октября 2025, 15:59 5
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу

Главная тема – работа арбитров

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16.10.2025, 06:23
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
Футбол | 16.10.2025, 07:22
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
ПСЖ готовится предложить Реалу суперобмен футболистами
Футбол | 16.10.2025, 12:20
ПСЖ готовится предложить Реалу суперобмен футболистами
ПСЖ готовится предложить Реалу суперобмен футболистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 15
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 4
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем