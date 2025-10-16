Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Чемпионат мира
16 октября 2025, 21:01
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации

Зинченко, Миколенко, Малиновский и еще семь футболистов имеют по одному предупреждению

Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
УАФ. Сборная Украины по футболу

Во время международной паузы в ноябре сборная Украины сыграет два заключительных матча в отборе на ЧМ-2026. Соперниками «сине-желтой» команды станут Франция (13 ноября) и Исландия (16 ноября).

В ближайшем поединке против подопечных Дидье Дешама украинская команда рискует потерять десятерых футболистов, которые имеют по одному предупреждению.

Это защитники Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Зинченко, полузащитники Руслан Малиновский, Иван Калюжный, Богдан Михайличенко, Николай Шапаренко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Если вышеперечисленные игроки заработают желтую карточку в противостоянии с Францией, они не смогут сыграть в решающем поединке против Исландии.

На данный момент подопечные Сергея Реброва набрали семь баллов и занимают второе место в квартете D. Сборная Украина опережает Исландию на три очка и уступает два пункта Франции, которая лидирует в группе.

Стоит отметить, что «сине-желтые» могут обеспечить место в плей-офф еще в пятом туре, но для этого необходимо, чтобы совпало несколько факторов.

ЧМ-2026 по футболу
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
Al Fredli
Прикро,але впевнений,шо  таких вистачає і у наших суперників.На відмазку якось не катить......
Arera
Может их не выпускать на матч с Францией?? А сберечь на главный матч с Исландией. Я бы так и сделал. Ты слышишь меня реброфф??
