Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации

Во время международной паузы в ноябре сборная Украины сыграет два заключительных матча в отборе на ЧМ-2026. Соперниками «сине-желтой» команды станут Франция (13 ноября) и Исландия (16 ноября).

В ближайшем поединке против подопечных Дидье Дешама украинская команда рискует потерять десятерых футболистов, которые имеют по одному предупреждению.

Это защитники Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Зинченко, полузащитники Руслан Малиновский, Иван Калюжный, Богдан Михайличенко, Николай Шапаренко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Если вышеперечисленные игроки заработают желтую карточку в противостоянии с Францией, они не смогут сыграть в решающем поединке против Исландии.

На данный момент подопечные Сергея Реброва набрали семь баллов и занимают второе место в квартете D. Сборная Украина опережает Исландию на три очка и уступает два пункта Франции, которая лидирует в группе.

Стоит отметить, что «сине-желтые» могут обеспечить место в плей-офф еще в пятом туре, но для этого необходимо, чтобы совпало несколько факторов.