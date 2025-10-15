Лучшие бомбардиры сборной Украины: рывок Малиновского, топ-10 уже рядом

УАФ обновила таблицу лучших бомбардиров в истории сборной Украиніы, где Руслан Малиновский благодаря трем голам в двух последних матчах поднялся на 12-е место.

У хавбека Дженоа теперь 10 голов в составе национальной команды. При этом до топ-10 всего ничего – один гол. По 11 мячей в сборной забили Артем Довбик и Евгений Селезнев.

Лучшим бомбардиром сборной Украины является Андрей Шевченко с 48 голами, топ-3 замыкают Андрей Ярмоленко (46) и Евгений Коноплянка (21).

Игроки сборной Украины с 10+ голами