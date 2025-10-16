Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 октября 2025, 07:52
Тренер Дженоа высказался об игре Малиновского

Французский специалист назвал украинца важным игроком

Тренер Дженоа высказался об игре Малиновского
УАФ. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра назвал полузащитника итальянского клуба Руслана Малиновского важным игроком и отметил, что «грифонам» нужна игра украинца.

«Руслан – очень важный игрок, крайне важно, чтобы он становился увереннее. Мы надеемся, что он будет забивать, нам нужна его игра», – заявил французский специалист в интервью Sky в кулуарах презентации кандидатов на награду Golden Boy 2025.

В двух матчах октября за сборную Украины хавбек забил три гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2025/26 Малиновский сыграл в пяти матчах за «Дженоа» и отметился одной голевой передачей.

На данный момент дела у «Дженоа» обстоят плохо, команда Вийеры идет на 19-ом месте турнирной таблицы Серии А, в активе команды 2 набранных балла.

Накануне итальянского издание Tuttosport, которое ежегодно определяет лучшего молодого футболиста, назвало всех номинантов на трофей Golden Boy. В перечне не нашлось места испанскому вингеру Ламину Ямалю.

Дженоа Патрик Виейра Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A
Оксана Баландина Источник: Sky Sport Italia
