ВИДЕО. Реакция Роналду на упущенную победу в квалификации ЧМ
Криштиану было трудно поверить, что Венгрии удалось вырвать ничью
14 октября сборная Португалии на своём поле поделила очки с Венгрией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года.
Автором обоих забитых мячей стал Криштиану Роналду, который вышел на первое место в истории по количеству голов в отборочных матчах к мундиалю – 41 гол.
Криштиану покинул поле на 78-й минуте, после чего его команда пропустила второй мяч и упустила победу.
Легендарный нападающий не мог поверить в случившееся – эмоции Роналду говорили сами за себя.
Cristiano’s reaction said it all after that draw with Hungary.— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 15, 2025
pic.twitter.com/YGCQAtvKma
