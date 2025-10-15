ВИДЕО. Реакция Роналду на упущенную победу в квалификации ЧМ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 октября 2025, 19:17 | Обновлено 15 октября 2025, 19:18
Криштиану было трудно поверить, что Венгрии удалось вырвать ничью

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

14 октября сборная Португалии на своём поле поделила очки с Венгрией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года.

Автором обоих забитых мячей стал Криштиану Роналду, который вышел на первое место в истории по количеству голов в отборочных матчах к мундиалю – 41 гол.

Криштиану покинул поле на 78-й минуте, после чего его команда пропустила второй мяч и упустила победу.

Легендарный нападающий не мог поверить в случившееся – эмоции Роналду говорили сами за себя.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
