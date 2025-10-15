14 октября сборная Португалии на своём поле поделила очки с Венгрией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года.

Автором обоих забитых мячей стал Криштиану Роналду, который вышел на первое место в истории по количеству голов в отборочных матчах к мундиалю – 41 гол.

Криштиану покинул поле на 78-й минуте, после чего его команда пропустила второй мяч и упустила победу.

Легендарный нападающий не мог поверить в случившееся – эмоции Роналду говорили сами за себя.

ВИДЕО. Реакция Роналду на упущенную победу в квалификации ЧМ