«Звездочка» потухла? Андреева вылетела с Нинбо, проиграв 219-й ракетке мира

31-летняя китайская теннисистка Чжу Линь, которая является 219-й ракеткой мира, продолжает удивлять на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).

Во втором раунде Чжу Линь в трех сетах переиграла первую сеяную Мирру Андрееву (WTA 6) за 2 часа и 19 минут, отыгравшись после первой проигранной партии.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Мирра Андреева [1] – Чжу Линь (Китай) [WC] – 6:4, 3:6, 2:6

Чжу Линь взяла реванш у Андреевой за поражение в 1/32 финала тысячника в Пекине-2025.

Мирра проиграла третий матч подряд. Кроме того, она не сумела защитить прошлогодний финал в Нинбо.

Чжу Линь добыла третью победу над представителей топ-10 рейтинга WTA в карьере и первую с 2023 года.

Чжу стартовала в Нинбо с трехсетовой победы над британкой Эммой Радукану. Ее следующей соперницей будет «нейтралка» Диана Шнайдер.

Помимо Чжу Линь, в четвертьфинал Нинбо также уже прошли Белинда Бенчич и Айла Томлянович. Белинда далее поборется либо с Вероникой Кудерметовой, либо с Жасмин Паолини, а Томлянович может встретиться с Даяной Ястремской, если украинка пройдет Елену Рыбакину.

Результаты дня (15.10) на пятисотнике в Нинбо (1/8 финала):