«Звездочка» потухла? Андреева вылетела с Нинбо, проиграв 219-й ракетке мира
Чжу Линь выбила Мирру и присоединилась к другим четвертьфиналисткам: Бенчич, Томлянович и Шнайдер
31-летняя китайская теннисистка Чжу Линь, которая является 219-й ракеткой мира, продолжает удивлять на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).
Во втором раунде Чжу Линь в трех сетах переиграла первую сеяную Мирру Андрееву (WTA 6) за 2 часа и 19 минут, отыгравшись после первой проигранной партии.
WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала
Мирра Андреева [1] – Чжу Линь (Китай) [WC] – 6:4, 3:6, 2:6
Чжу Линь взяла реванш у Андреевой за поражение в 1/32 финала тысячника в Пекине-2025.
Мирра проиграла третий матч подряд. Кроме того, она не сумела защитить прошлогодний финал в Нинбо.
Чжу Линь добыла третью победу над представителей топ-10 рейтинга WTA в карьере и первую с 2023 года.
Чжу стартовала в Нинбо с трехсетовой победы над британкой Эммой Радукану. Ее следующей соперницей будет «нейтралка» Диана Шнайдер.
Помимо Чжу Линь, в четвертьфинал Нинбо также уже прошли Белинда Бенчич и Айла Томлянович. Белинда далее поборется либо с Вероникой Кудерметовой, либо с Жасмин Паолини, а Томлянович может встретиться с Даяной Ястремской, если украинка пройдет Елену Рыбакину.
Результаты дня (15.10) на пятисотнике в Нинбо (1/8 финала):
- Белинда Бенчич [6] – Юлия Стародубцева [Q] – 5:7, 6:4, 7:5
- Айла Томлянович [Q] – Зейнеп Сонмез [Q] – 7:6 (8:6), 6:3
- Каролина Мухова – Диана Шнайдер [7] – 6:2, 1:6, 2:6
- Мирра Андреева [1] – Чжу Линь [WC] – 6:4, 3:6, 2:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч настроен амбициозно
Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам