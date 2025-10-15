Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
Чемпионат мира
15 октября 2025, 16:03 |
864
0

ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ

Иван Гашек больше не является главным тренером сборной Чехии

15 октября 2025, 16:03 |
864
0
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гашек

Чешского специалиста Ивана Гашека уволили с должности главного тренера национальной сборной Чехии. Об этом пишет пресс-служба местной Федерации футбола.

62-летний специалист возглавил сборную Чехии в январе прошлого года. Под его руководством команда вышла на Евро-2024, но не преодолела групповой этап. Впоследствии Гашек сумел поднять Чехию до дивизиона A Лиги наций, однако старт в отборе к чемпионату мира оказался провальным.

Судьбоносным для Гашека стал матч отбора к чемпионату мира 2026 года, где чехи сенсационно уступили национальной сборной Фарерских островов (1:2).

В ноябрьских матчах против Сан-Марино и Гибралтара сборную возглавит новый наставник, имя которого пока не разглашается. Кандидатуру постоянного тренера планируют утвердить в ближайшие дни.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Там еще не играли. Известно, где сборная Украины завершит отбор ЧМ-2026
Иван Гашек ЧМ-2026 по футболу отставка сборная Чехии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбольная ассоциация Чехии
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Футбол | 15 октября 2025, 06:22 0
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»

Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
Футбол | 15 октября 2025, 15:43 0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном

Де Йонг подписал новый контракт

Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Футбол | 15.10.2025, 00:10
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15.10.2025, 07:29
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Футбол | 15.10.2025, 11:40
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 5
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 8
Бокс
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
14.10.2025, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем