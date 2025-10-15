ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
Иван Гашек больше не является главным тренером сборной Чехии
Чешского специалиста Ивана Гашека уволили с должности главного тренера национальной сборной Чехии. Об этом пишет пресс-служба местной Федерации футбола.
62-летний специалист возглавил сборную Чехии в январе прошлого года. Под его руководством команда вышла на Евро-2024, но не преодолела групповой этап. Впоследствии Гашек сумел поднять Чехию до дивизиона A Лиги наций, однако старт в отборе к чемпионату мира оказался провальным.
Судьбоносным для Гашека стал матч отбора к чемпионату мира 2026 года, где чехи сенсационно уступили национальной сборной Фарерских островов (1:2).
В ноябрьских матчах против Сан-Марино и Гибралтара сборную возглавит новый наставник, имя которого пока не разглашается. Кандидатуру постоянного тренера планируют утвердить в ближайшие дни.
