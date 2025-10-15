Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 15:29 | Обновлено 15 октября 2025, 15:38
Юлия Стародубцева – Белинда Бенчич. Рекордный для обеих матч. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

15 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Белинде Бенчич в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 5:7 за 3 часа и 33 минуты.

Этот поединок стал рекордным в карьере обоих теннисисток по продолжительности.

Бенчич в четвертьфинале Нинбо поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Вероникой Кудерметовой.

🏆 WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич [6] – Юлия Стародубцева – 5:7, 6:4, 7:5

Видеообзор матча

БЕНЧИЧ: Юлия – умная соперница, она постоянно осложняла мне жизнь на корте
Стародубцева за 3.5 часа уступила 14-й ракетке в 1/8 финала турнира в Нинбо
Ястремская стартовала на пятисотнике в Нинбо с победы над юной звездой
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
