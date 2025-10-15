Юлия Стародубцева – Белинда Бенчич. Рекордный для обеих матч. Видеообзор

15 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Белинде Бенчич в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 5:7 за 3 часа и 33 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Этот поединок стал рекордным в карьере обоих теннисисток по продолжительности.

Бенчич в четвертьфинале Нинбо поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Вероникой Кудерметовой.

🏆 WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич [6] – Юлия Стародубцева – 5:7, 6:4, 7:5

Видеообзор матча