15 октября 2025, 01:43
ФОТО. Жизнь личного шеф-повара звезд АПЛ: как это работает

Зена Уикс создает меню для Астон Виллы и следит за восстановлением игроков

15 октября 2025, 01:43 |
ФОТО. Жизнь личного шеф-повара звезд АПЛ: как это работает
The Athletic. Зена Уикс

Зена Уикс случайно стала личным поваром игроков Премьер-лиги.

После работы в Федерации легкой атлетики Англии она заметила, как плохо питаются спортсмены, и предложила научить их готовить. Так началась ее карьера.

Первым клиентом стал тогдашний полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон. Зена быстро вошла в футбольную среду – вскоре для нее готовили контракты и другие игроки, включая Донйелла Малена и Джейкоба Рэмзи.

Сегодня Уикс – особа с репутацией: она шеф Моргана Роджерса, Джейкоба Рэмзи и його брата Аарона. С футболистами она запустила образовательный проект «Cooking 4 Champions», проводит мастер-классы для детей и создает кулинарную книгу для молодых спортсменов.

«Питание было моей слабой стороной. Благодаря Зене я стал сильнее и выносливее», – признается Рэмзи.

День Зены начинается в 7 утра с покупок. Она готовит для каждого игрока отдельное меню, постоянно адаптируя блюда под нагрузки или травмы.

«Я все время что-то меняю – ни одно блюдо не повторяется дважды за неделю», – говорит Уикс.

Ее ужины состоят из трех частей: суп из восьми овощей; говядина с рисом и брокколи; десерт – пирог Bakewell или рисовый пудинг перед матчем.

Она часто навещает трех игроков за один вечер, поэтому часть блюд готовит дома.

«Я вижу их как семью. Каждый день иду на работу с улыбкой – они всегда заставляют меня чувствовать себя как дома»,–— говорит Зена.

Максим Лапченко Источник: The Athletic
