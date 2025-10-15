Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Франция
15 октября 2025, 00:10 |
730
0

Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного

Вратарь хочет уйти зимой

15 октября 2025, 00:10 |
730
0
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял решение о своем будущем.

По информации французского портала Sport.fr, вратарь будет искать новый вызов из-за недостатка игровой практики. Причиной такого решения россиянина стало то, что украинец Илья Забарный не считает его полноценным партнером по команде и продолжает игнорировать.

Матвей Сафонов в этом сезоне не провел ни одной минуты на поле в официальных матчах.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «От него много ожидали. Но сейчас не получается что-то»
Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Матвей Сафонов Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 14 октября 2025, 18:59 6
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой

Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году

Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Футбол | 14 октября 2025, 08:55 0
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста

Йожеф считает, что вызов заслужил Александр Караваев

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Футбол | 14.10.2025, 18:20
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15.10.2025, 00:44
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем