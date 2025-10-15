Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял решение о своем будущем.

По информации французского портала Sport.fr, вратарь будет искать новый вызов из-за недостатка игровой практики. Причиной такого решения россиянина стало то, что украинец Илья Забарный не считает его полноценным партнером по команде и продолжает игнорировать.

Матвей Сафонов в этом сезоне не провел ни одной минуты на поле в официальных матчах.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.