Украина. Первая лига
14 октября 2025, 17:31 | Обновлено 14 октября 2025, 17:40
Нападающий Черноморца об удалении: «Решение арбитра меня удивило»

Владислав Герич прокомментировал свое удаление в матче с «Прикарпатьем»

Черноморец. Владислав Герич

Нападающий одесского «Черноморца» Владислав Герич прокомментировал ничью с «Прикарпатье-Благо» (1:1) в матче 11-го тура Первой лиги, в котором он получил красную карточку.

Владислав, вы получили красную карточку. Расскажите об этом эпизоде со своей стороны. Считаете ли решение арбитра справедливым?

– Игрок «Прикарпатья» сфолил на мне, после чего дважды наступил на меня, и я уже рефлекторно ударил его ногой. Решение арбитра меня удивило, потому что он, не разбираясь, сразу показал мне красную карточку. А то, что соперник дважды наступил на меня — не знаю, не увидел он это или не захотел увидеть. И хотел бы извиниться перед командой и болельщиками за свое поведение и глупое удаление!

– Это уже второй матч подряд, когда «Черноморец» играет в меньшинстве. Насколько сложно выдерживать такую нагрузку и не терять концентрацию до конца игры?

– Конечно, очень тяжело играть в меньшинстве. Нужно настраиваться еще сильнее, быть максимально сконцентрированным, ведь приходится больше двигаться без мяча. А когда мяч у твоей команды — нужно выжимать максимум пользы из каждого момента.

Матч с «Прикарпатьем-Благо» получился напряжённым. Как оцените соперника?

– Если бы не моя ошибка с красной карточкой, мы бы закончили этот матч победой. До удаления, как по мне, мы полностью контролировали игру.

– Две ничьи подряд и два удаления за два тура — это совпадение или сигнал, что нужно что-то менять?

– Это совпадение. Настрой у команды всегда высокий и боевой. Перед нами стоит цель — и мы уверенно идем к ней.

В этом сезоне Владислав Герич провёл 8 матчей за «Черноморец», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Следующий матч «Черноморец», который сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, сыграет 19 октября в 15:00 с «Черниговом».

Владислав Герич Черноморец Одесса Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск
Иван Чирко Источник: ФК Черноморец
