Снова разборки на поле и удаление. Черноморец потерял очки в Первой лиге

Черноморец в матче 11-го тура Первой лиги на выезде в напряженном матче не сумел обыграть Прикарпатье – 1:1.

При этом вторую встречу кряду одесская команда завершает в меньшинстве. Если в прошлом туре красную за удар головой соперника получил Ярослав Ракицкий, то теперь удаление заработал арендованный у Динамо Владислав Герич. Игрок ударил оппонента ногой.

Черноморец весь второй тайм действовал в меньшинстве и не удержал перевес, который был добыт после гола Кулача.

Команда Александра Кучера набрала 27 очков и идет на второй позиции с отставанием от Буковины в два пункта.

У Прикарпатья 12 очков и 7-е место.

Первая лига. 11-й тур

Прикарпатье – Черноморец 1:1

Голы: Чушенко, 71 – Кулач, 13