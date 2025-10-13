Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова разборки на поле и удаление. Черноморец потерял очки в Первой лиге
Первая лига
Прикарпатье
13.10.2025 13:30 – FT 1 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 15:32 | Обновлено 13 октября 2025, 15:43
704
1

Снова разборки на поле и удаление. Черноморец потерял очки в Первой лиге

Одесская команда сыграла с Прикарпатьем

13 октября 2025, 15:32 | Обновлено 13 октября 2025, 15:43
704
1 Comments
Снова разборки на поле и удаление. Черноморец потерял очки в Первой лиге
ФК Черноморец

Черноморец в матче 11-го тура Первой лиги на выезде в напряженном матче не сумел обыграть Прикарпатье – 1:1.

При этом вторую встречу кряду одесская команда завершает в меньшинстве. Если в прошлом туре красную за удар головой соперника получил Ярослав Ракицкий, то теперь удаление заработал арендованный у Динамо Владислав Герич. Игрок ударил оппонента ногой.

Черноморец весь второй тайм действовал в меньшинстве и не удержал перевес, который был добыт после гола Кулача.

Команда Александра Кучера набрала 27 очков и идет на второй позиции с отставанием от Буковины в два пункта.

У Прикарпатья 12 очков и 7-е место.

Первая лига. 11-й тур

Прикарпатье – Черноморец 1:1
Голы: Чушенко, 71 – Кулач, 13

По теме:
Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Владислав Герич Черноморец Одесса Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 13 октября 2025, 12:47 12
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12.10.2025, 16:11
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12.10.2025, 20:45
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной
Футбол | 13.10.2025, 14:49
Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной
Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
дурной гол пропустил ЧО--игры нет ходят по полю --пас не могут отдать --ударить по воротам --клоуны
Ответить
0
Популярные новости
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
11.10.2025, 18:03 2
Теннис
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем