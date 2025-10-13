Снова разборки на поле и удаление. Черноморец потерял очки в Первой лиге
Одесская команда сыграла с Прикарпатьем
Черноморец в матче 11-го тура Первой лиги на выезде в напряженном матче не сумел обыграть Прикарпатье – 1:1.
При этом вторую встречу кряду одесская команда завершает в меньшинстве. Если в прошлом туре красную за удар головой соперника получил Ярослав Ракицкий, то теперь удаление заработал арендованный у Динамо Владислав Герич. Игрок ударил оппонента ногой.
Черноморец весь второй тайм действовал в меньшинстве и не удержал перевес, который был добыт после гола Кулача.
Команда Александра Кучера набрала 27 очков и идет на второй позиции с отставанием от Буковины в два пункта.
У Прикарпатья 12 очков и 7-е место.
Первая лига. 11-й тур
Прикарпатье – Черноморец 1:1
Голы: Чушенко, 71 – Кулач, 13
