Первая лига
Прикарпатье
13.10.2025 13:30 – FT 1 : 1
Черноморец
Украина. Первая лига
КУЧЕР: «Нам надавали столько карточек, что скоро футболистов не останется»

Главный тренер «Черноморца» подвел итог матча с «Прикарпатьем»

КУЧЕР: «Нам надавали столько карточек, що скоро футболістів не останется»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В поединке 11-го тура Первой лиги «Черноморец» и «Прикарпатье» сыграли вничью 1:1. Одесский клуб весь второй тайм провел в меньшинстве. Красную карточку на 44-й минуте получил Владислав Герич.

В прошлом туре удаление заработал Ярослав Ракицкий. Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал сложившуюся ситуацию и подвел итог матча с «Прикарпатьем».

«Доволен ли результатом? Если вдесятером играть больше тайма, то что-то можно рассчитывать, да. Но те задачи, которые у нас есть, конечно, я недоволен. И то, что красные карточки мы получаем вторую игру подряд, и за какие-то эмоции. Мы не можем так терять игроков на ровном месте из-за какого-то поведения. Будем разбираться, и очень жестко с этим разбираться придется нам. Потому что если решать какие-либо задачи, играть вторую игру подряд в меньшинстве очень тяжело.

Ощущалось ли отсутствие Ярослава Ракицкого? У нас многих нет. На это не следует смотреть. У нас есть команда, есть коллектив, который должен решать. Кто выходит на футбольное поле, к нему есть требования, которые нужно отрабатывать. Так что я не вижу в этом никаких вопросов.

Игра до красной? Всё удавалось. Сначала забили быстрый гол, который нужен был. Там уже можно было играть по счету, где-то так оно и получалось. Но и были выпады, еще не могли забивать. То, что случилось в первом тайме, красная, она не нужна была. Хотя во втором тайме судья мог дать тоже красную, там фол на Хачериди, ударили локтем в лицо. Там большая гематома, но никак не реагируем мы снова. Очень много желтых карточек нам раздают по ходу игры. А команде соперника даже не замечают там те же фолы, их никто не видит почему-то. И это повторяется с каждой игрой всё чаще. Уже последние три игры нам надавали столько карточек желтых, что я не знаю, там скоро футболистов не останется, чтобы выходили на поле.

Закономерный ли итог 1:1? Трудно сказать, но есть счет, надо принимать его. Что тут говорить», – сказал Александр Кучер.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чушенко (Прикарпатье).
45’
Игрок команды Черноморец получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Черноморец).
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Владислав Герич Александр Кучер пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
_ Moore
Те, що він був костоломом - це одне. Але ж яким ще симулянтом він був...
Ответить
+1
vbrjkf
Сам був костолом, костоломів і виховуєш. Мабуть беруть приклад з тренера...
Ответить
+1
alex.belogubko
РАК и Герич подставили ЧО а вообще ЧО перестал играть --нет скорости --ударов--паса --отбывают время на поле пешком
Ответить
-1
VadyaMetal
Корєшу Рахітському пістона вставив за минуле вилучення? Його поведінка була теж не обов'язковою за що отримав червону. Більше футболу, менше регбі, і карточок менше буде.
Ответить
-2
