КУЧЕР: «Нам надавали столько карточек, что скоро футболистов не останется»

В поединке 11-го тура Первой лиги «Черноморец» и «Прикарпатье» сыграли вничью 1:1. Одесский клуб весь второй тайм провел в меньшинстве. Красную карточку на 44-й минуте получил Владислав Герич.

В прошлом туре удаление заработал Ярослав Ракицкий. Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал сложившуюся ситуацию и подвел итог матча с «Прикарпатьем».

«Доволен ли результатом? Если вдесятером играть больше тайма, то что-то можно рассчитывать, да. Но те задачи, которые у нас есть, конечно, я недоволен. И то, что красные карточки мы получаем вторую игру подряд, и за какие-то эмоции. Мы не можем так терять игроков на ровном месте из-за какого-то поведения. Будем разбираться, и очень жестко с этим разбираться придется нам. Потому что если решать какие-либо задачи, играть вторую игру подряд в меньшинстве очень тяжело.

Ощущалось ли отсутствие Ярослава Ракицкого? У нас многих нет. На это не следует смотреть. У нас есть команда, есть коллектив, который должен решать. Кто выходит на футбольное поле, к нему есть требования, которые нужно отрабатывать. Так что я не вижу в этом никаких вопросов.

Игра до красной? Всё удавалось. Сначала забили быстрый гол, который нужен был. Там уже можно было играть по счету, где-то так оно и получалось. Но и были выпады, еще не могли забивать. То, что случилось в первом тайме, красная, она не нужна была. Хотя во втором тайме судья мог дать тоже красную, там фол на Хачериди, ударили локтем в лицо. Там большая гематома, но никак не реагируем мы снова. Очень много желтых карточек нам раздают по ходу игры. А команде соперника даже не замечают там те же фолы, их никто не видит почему-то. И это повторяется с каждой игрой всё чаще. Уже последние три игры нам надавали столько карточек желтых, что я не знаю, там скоро футболистов не останется, чтобы выходили на поле.

Закономерный ли итог 1:1? Трудно сказать, но есть счет, надо принимать его. Что тут говорить», – сказал Александр Кучер.