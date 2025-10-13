Прикарпатье – Черноморец – 1:1. Снова красная. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»
В понедельник, 13 октября, в Ивано-Франковске прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Черноморец» сыграли вничью 1:1.
«Черноморец» в начале матча действовал активнее и на 13-й минуте открыл счет. Владислав Герич далеко вбросил аут, а Владислав Кулач головой переправил мяч в ворота «Прикарпатья».
В конце первого тайма «Черноморец» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Герич. Напомним, что в прошлом туре удаление заработал защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий.
«Прикарпатье» воспользовалось численным преимуществом. На 71-й минуте Владислав Чушенко сравнял счет.
Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Черноморец» Одесса – 1:1
Голы: Чушенко, 71 – Кулач, 13
Удаление: Герич («Черноморец»), 44
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
