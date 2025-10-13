Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье – Черноморец – 1:1. Снова красная. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Прикарпатье
13.10.2025 13:30 – FT 1 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 18:21 |
329
0

Прикарпатье – Черноморец – 1:1. Снова красная. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

13 октября 2025, 18:21 |
329
0
Прикарпатье – Черноморец – 1:1. Снова красная. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

В понедельник, 13 октября, в Ивано-Франковске прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Черноморец» сыграли вничью 1:1.

«Черноморец» в начале матча действовал активнее и на 13-й минуте открыл счет. Владислав Герич далеко вбросил аут, а Владислав Кулач головой переправил мяч в ворота «Прикарпатья».

В конце первого тайма «Черноморец» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Герич. Напомним, что в прошлом туре удаление заработал защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий.

«Прикарпатье» воспользовалось численным преимуществом. На 71-й минуте Владислав Чушенко сравнял счет.

Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Черноморец» Одесса – 1:1

Голы: Чушенко, 71 – Кулач, 13

Удаление: Герич («Черноморец»), 44

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чушенко (Прикарпатье).
45’
Игрок команды Черноморец получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Черноморец).
По теме:
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Черноморец Одесса Прикарпатье Ивано-Франковск Владислав Герич Владислав Кулач Владислав Чушенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12 октября 2025, 20:45 0
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро

Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»

Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12 октября 2025, 19:52 6
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»

У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим

Шахтер зимой получит подкрепление. У клуба есть большой долг
Футбол | 13.10.2025, 18:46
Шахтер зимой получит подкрепление. У клуба есть большой долг
Шахтер зимой получит подкрепление. У клуба есть большой долг
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Футбол | 13.10.2025, 13:00
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 15:31
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 4
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем